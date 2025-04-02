クォートセクション
通貨 / FLWS
FLWS: 1-800-FLOWERS.COM Inc - Class A

5.65 USD 0.40 (7.62%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

FLWSの今日の為替レートは、7.62%変化しました。日中、通貨は1あたり5.29の安値と5.85の高値で取引されました。

1-800-FLOWERS.COM Inc - Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

FLWS News

1日のレンジ
5.29 5.85
1年のレンジ
3.90 9.24
以前の終値
5.25
始値
5.34
買値
5.65
買値
5.95
安値
5.29
高値
5.85
出来高
943
1日の変化
7.62%
1ヶ月の変化
3.48%
6ヶ月の変化
-4.24%
1年の変化
-28.03%
