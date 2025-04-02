通貨 / FLWS
FLWS: 1-800-FLOWERS.COM Inc - Class A
5.65 USD 0.40 (7.62%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
FLWSの今日の為替レートは、7.62%変化しました。日中、通貨は1あたり5.29の安値と5.85の高値で取引されました。
1-800-FLOWERS.COM Inc - Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
5.29 5.85
1年のレンジ
3.90 9.24
- 以前の終値
- 5.25
- 始値
- 5.34
- 買値
- 5.65
- 買値
- 5.95
- 安値
- 5.29
- 高値
- 5.85
- 出来高
- 943
- 1日の変化
- 7.62%
- 1ヶ月の変化
- 3.48%
- 6ヶ月の変化
- -4.24%
- 1年の変化
- -28.03%
