FLWS: 1-800-FLOWERS.COM Inc - Class A
5.33 USD 0.10 (1.84%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс FLWS за сегодня изменился на -1.84%. При этом минимальная цена на торгах достигала 5.18, а максимальная — 5.48.
Следите за динамикой 1-800-FLOWERS.COM Inc - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости FLWS
Дневной диапазон
5.18 5.48
Годовой диапазон
3.90 9.24
- Предыдущее закрытие
- 5.43
- Open
- 5.47
- Bid
- 5.33
- Ask
- 5.63
- Low
- 5.18
- High
- 5.48
- Объем
- 930
- Дневное изменение
- -1.84%
- Месячное изменение
- -2.38%
- 6-месячное изменение
- -9.66%
- Годовое изменение
- -32.10%
