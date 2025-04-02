Währungen / FLWS
FLWS: 1-800-FLOWERS.COM Inc - Class A
5.68 USD 0.03 (0.53%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von FLWS hat sich für heute um 0.53% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 5.56 bis zu einem Hoch von 5.73 gehandelt.
Verfolgen Sie die 1-800-FLOWERS.COM Inc - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
5.56 5.73
Jahresspanne
3.90 9.24
- Vorheriger Schlusskurs
- 5.65
- Eröffnung
- 5.65
- Bid
- 5.68
- Ask
- 5.98
- Tief
- 5.56
- Hoch
- 5.73
- Volumen
- 129
- Tagesänderung
- 0.53%
- Monatsänderung
- 4.03%
- 6-Monatsänderung
- -3.73%
- Jahresänderung
- -27.64%
