FLWS: 1-800-FLOWERS.COM Inc - Class A
5.54 USD 0.11 (1.95%)
부문: 경기순환소비재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
FLWS 환율이 오늘 -1.95%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 5.48이고 고가는 5.73이었습니다.
1-800-FLOWERS.COM Inc - Class A 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
일일 변동 비율
5.48 5.73
년간 변동
3.90 9.24
- 이전 종가
- 5.65
- 시가
- 5.65
- Bid
- 5.54
- Ask
- 5.84
- 저가
- 5.48
- 고가
- 5.73
- 볼륨
- 766
- 일일 변동
- -1.95%
- 월 변동
- 1.47%
- 6개월 변동
- -6.10%
- 년간 변동율
- -29.43%
20 9월, 토요일