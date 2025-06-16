Moedas / FIZZ
FIZZ: National Beverage Corp
38.35 USD 0.04 (0.10%)
Setor: Consumo básico Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do FIZZ para hoje mudou para -0.10%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 38.16 e o mais alto foi 38.35.
Veja a dinâmica do par de moedas National Beverage Corp. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
38.16 38.35
Faixa anual
38.04 50.51
- Fechamento anterior
- 38.39
- Open
- 38.16
- Bid
- 38.35
- Ask
- 38.65
- Low
- 38.16
- High
- 38.35
- Volume
- 12
- Mudança diária
- -0.10%
- Mudança mensal
- -8.80%
- Mudança de 6 meses
- -7.14%
- Mudança anual
- -18.66%
