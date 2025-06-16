Währungen / FIZZ
FIZZ: National Beverage Corp
38.57 USD 0.18 (0.47%)
Sektor: Konjunkturunabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von FIZZ hat sich für heute um 0.47% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 38.16 bis zu einem Hoch von 38.81 gehandelt.
Verfolgen Sie die National Beverage Corp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
38.16 38.81
Jahresspanne
38.04 50.51
- Vorheriger Schlusskurs
- 38.39
- Eröffnung
- 38.16
- Bid
- 38.57
- Ask
- 38.87
- Tief
- 38.16
- Hoch
- 38.81
- Volumen
- 587
- Tagesänderung
- 0.47%
- Monatsänderung
- -8.28%
- 6-Monatsänderung
- -6.61%
- Jahresänderung
- -18.20%
