FiyatlarBölümler
Dövizler / FIZZ
Geri dön - Hisse senetleri

FIZZ: National Beverage Corp

38.04 USD 0.53 (1.37%)
Sektör: Tüketici - İstikrarlı Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

FIZZ fiyatı bugün -1.37% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 37.87 ve Yüksek fiyatı olarak 38.57 aralığında işlem gördü.

National Beverage Corp hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

FIZZ haberleri

Günlük aralık
37.87 38.57
Yıllık aralık
37.87 50.51
Önceki kapanış
38.57
Açılış
38.57
Satış
38.04
Alış
38.34
Düşük
37.87
Yüksek
38.57
Hacim
671
Günlük değişim
-1.37%
Aylık değişim
-9.54%
6 aylık değişim
-7.89%
Yıllık değişim
-19.32%
21 Eylül, Pazar