FIZZ: National Beverage Corp
38.04 USD 0.53 (1.37%)
Secteur: Consommateur Défensif Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de FIZZ a changé de -1.37% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 37.87 et à un maximum de 38.57.
Suivez la dynamique National Beverage Corp. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Range quotidien
37.87 38.57
Range Annuel
37.87 50.51
- Clôture Précédente
- 38.57
- Ouverture
- 38.57
- Bid
- 38.04
- Ask
- 38.34
- Plus Bas
- 37.87
- Plus Haut
- 38.57
- Volume
- 671
- Changement quotidien
- -1.37%
- Changement Mensuel
- -9.54%
- Changement à 6 Mois
- -7.89%
- Changement Annuel
- -19.32%
20 septembre, samedi