通貨 / FIZZ
FIZZ: National Beverage Corp
38.57 USD 0.18 (0.47%)
セクター: 消費者防御 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
FIZZの今日の為替レートは、0.47%変化しました。日中、通貨は1あたり38.16の安値と38.81の高値で取引されました。
National Beverage Corpダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FIZZ News
- National Beverage Corp stock hits 52-week low at $38.24
- 【決算速報】ナショナル・ビバレッジ、売上高は予想を下回り、利益は予想を下回る結果に
- National Beverage earnings missed by $0.01, revenue fell short of estimates
- National Beverage: Hold For Steady Returns Amid Sparkling Water Growth (NASDAQ:FIZZ)
- A 6% Pop Can’t Fix PepsiCo’s Bigger Problems (NASDAQ:PEP)
- LaCroix sparkling water partners with Dallas Wings WNBA team
- National Beverage stock price target raised to $45 by UBS on solid volume
- National Beverage beats Q4 expectations with record sales
- National Beverage earnings beat by $0.01, revenue topped estimates
- Vita Coco: A Premium Beverage Growth Story With Justified Valuation (NASDAQ:COCO)
1日のレンジ
38.16 38.81
1年のレンジ
38.04 50.51
- 以前の終値
- 38.39
- 始値
- 38.16
- 買値
- 38.57
- 買値
- 38.87
- 安値
- 38.16
- 高値
- 38.81
- 出来高
- 587
- 1日の変化
- 0.47%
- 1ヶ月の変化
- -8.28%
- 6ヶ月の変化
- -6.61%
- 1年の変化
- -18.20%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K