货币 / FIZZ
FIZZ: National Beverage Corp
38.67 USD 0.13 (0.34%)
版块: 消费防御 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日FIZZ汇率已更改0.34%。当日，交易品种以低点38.34和高点38.78进行交易。
关注National Beverage Corp动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
FIZZ新闻
- National Beverage Corp stock hits 52-week low at $38.24
- National Beverage earnings missed by $0.01, revenue fell short of estimates
- National Beverage: Hold For Steady Returns Amid Sparkling Water Growth (NASDAQ:FIZZ)
- A 6% Pop Can’t Fix PepsiCo’s Bigger Problems (NASDAQ:PEP)
- LaCroix sparkling water partners with Dallas Wings WNBA team
- National Beverage stock price target raised to $45 by UBS on solid volume
- National Beverage beats Q4 expectations with record sales
- National Beverage earnings beat by $0.01, revenue topped estimates
- Vita Coco: A Premium Beverage Growth Story With Justified Valuation (NASDAQ:COCO)
日范围
38.34 38.78
年范围
38.04 50.51
- 前一天收盘价
- 38.54
- 开盘价
- 38.70
- 卖价
- 38.67
- 买价
- 38.97
- 最低价
- 38.34
- 最高价
- 38.78
- 交易量
- 91
- 日变化
- 0.34%
- 月变化
- -8.04%
- 6个月变化
- -6.37%
- 年变化
- -17.99%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值