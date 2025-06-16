Divisas / FIZZ
FIZZ: National Beverage Corp
38.39 USD 0.15 (0.39%)
Sector: Valores de Consumo Defensivo Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de FIZZ de hoy ha cambiado un -0.39%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 38.27, mientras que el máximo ha alcanzado 38.87.
Siga la dinámica de la pareja de divisas National Beverage Corp. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FIZZ News
Rango diario
38.27 38.87
Rango anual
38.04 50.51
- Cierres anteriores
- 38.54
- Open
- 38.70
- Bid
- 38.39
- Ask
- 38.69
- Low
- 38.27
- High
- 38.87
- Volumen
- 505
- Cambio diario
- -0.39%
- Cambio mensual
- -8.70%
- Cambio a 6 meses
- -7.05%
- Cambio anual
- -18.58%
