FIZZ: National Beverage Corp
38.54 USD 0.08 (0.21%)
Сектор: Основное потребление Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс FIZZ за сегодня изменился на -0.21%. При этом минимальная цена на торгах достигала 38.04, а максимальная — 38.61.
Следите за динамикой National Beverage Corp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
38.04 38.61
Годовой диапазон
38.04 50.51
- Предыдущее закрытие
- 38.62
- Open
- 38.46
- Bid
- 38.54
- Ask
- 38.84
- Low
- 38.04
- High
- 38.61
- Объем
- 744
- Дневное изменение
- -0.21%
- Месячное изменение
- -8.35%
- 6-месячное изменение
- -6.68%
- Годовое изменение
- -18.26%
