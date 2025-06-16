Valute / FIZZ
FIZZ: National Beverage Corp
38.04 USD 0.53 (1.37%)
Settore: Beni di Consumo Difensivi Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio FIZZ ha avuto una variazione del -1.37% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 37.87 e ad un massimo di 38.57.
Segui le dinamiche di National Beverage Corp. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
37.87 38.57
Intervallo Annuale
37.87 50.51
- Chiusura Precedente
- 38.57
- Apertura
- 38.57
- Bid
- 38.04
- Ask
- 38.34
- Minimo
- 37.87
- Massimo
- 38.57
- Volume
- 671
- Variazione giornaliera
- -1.37%
- Variazione Mensile
- -9.54%
- Variazione Semestrale
- -7.89%
- Variazione Annuale
- -19.32%
20 settembre, sabato