FIZZ: National Beverage Corp

38.04 USD 0.53 (1.37%)
Settore: Beni di Consumo Difensivi Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio FIZZ ha avuto una variazione del -1.37% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 37.87 e ad un massimo di 38.57.

Segui le dinamiche di National Beverage Corp. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
37.87 38.57
Intervallo Annuale
37.87 50.51
Chiusura Precedente
38.57
Apertura
38.57
Bid
38.04
Ask
38.34
Minimo
37.87
Massimo
38.57
Volume
671
Variazione giornaliera
-1.37%
Variazione Mensile
-9.54%
Variazione Semestrale
-7.89%
Variazione Annuale
-19.32%
20 settembre, sabato