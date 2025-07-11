CotaçõesSeções
FITE: SPDR S&P Kensho Future Security ETF

89.92 USD 0.13 (0.14%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do FITE para hoje mudou para 0.14%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 89.65 e o mais alto foi 90.08.

Veja a dinâmica do par de moedas SPDR S&P Kensho Future Security ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de FITE hoje?

Hoje SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE) está avaliado em 89.92. O instrumento é negociado dentro de 89.65 - 90.08, o fechamento de ontem foi 89.79, e o volume de negociação atingiu 9. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de FITE em tempo real.

As ações de SPDR S&P Kensho Future Security ETF pagam dividendos?

Atualmente SPDR S&P Kensho Future Security ETF está avaliado em 89.92. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 45.62% e USD. Monitore os movimentos de FITE no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de FITE?

Você pode comprar ações de SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE) pelo preço atual 89.92. Ordens geralmente são executadas perto de 89.92 ou 90.22, enquanto 9 e -0.11% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de FITE no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de FITE?

Investir em SPDR S&P Kensho Future Security ETF envolve considerar a faixa anual 54.00 - 91.40 e o preço atual 89.92. Muitos comparam 5.32% e 38.92% antes de enviar ordens em 89.92 ou 90.22. Estude as mudanças diárias de preço de FITE no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações SPDR S&P Kensho Future Security ETF?

O maior preço de SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE) no último ano foi 91.40. As ações oscilaram bastante dentro de 54.00 - 91.40, e a comparação com 89.79 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de SPDR S&P Kensho Future Security ETF no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações SPDR S&P Kensho Future Security ETF?

O menor preço de SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE) no ano foi 54.00. A comparação com o preço atual 89.92 e 54.00 - 91.40 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de FITE em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de FITE?

No passado SPDR S&P Kensho Future Security ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 89.79 e 45.62% após os eventos corporativos.

Faixa diária
89.65 90.08
Faixa anual
54.00 91.40
Fechamento anterior
89.79
Open
90.02
Bid
89.92
Ask
90.22
Low
89.65
High
90.08
Volume
9
Mudança diária
0.14%
Mudança mensal
5.32%
Mudança de 6 meses
38.92%
Mudança anual
45.62%
