FITE: SPDR S&P Kensho Future Security ETF
A taxa do FITE para hoje mudou para 0.14%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 89.65 e o mais alto foi 90.08.
Veja a dinâmica do par de moedas SPDR S&P Kensho Future Security ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FITE Notícias
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de FITE hoje?
Hoje SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE) está avaliado em 89.92. O instrumento é negociado dentro de 89.65 - 90.08, o fechamento de ontem foi 89.79, e o volume de negociação atingiu 9. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de FITE em tempo real.
As ações de SPDR S&P Kensho Future Security ETF pagam dividendos?
Atualmente SPDR S&P Kensho Future Security ETF está avaliado em 89.92. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 45.62% e USD. Monitore os movimentos de FITE no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de FITE?
Você pode comprar ações de SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE) pelo preço atual 89.92. Ordens geralmente são executadas perto de 89.92 ou 90.22, enquanto 9 e -0.11% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de FITE no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de FITE?
Investir em SPDR S&P Kensho Future Security ETF envolve considerar a faixa anual 54.00 - 91.40 e o preço atual 89.92. Muitos comparam 5.32% e 38.92% antes de enviar ordens em 89.92 ou 90.22. Estude as mudanças diárias de preço de FITE no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações SPDR S&P Kensho Future Security ETF?
O maior preço de SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE) no último ano foi 91.40. As ações oscilaram bastante dentro de 54.00 - 91.40, e a comparação com 89.79 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de SPDR S&P Kensho Future Security ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações SPDR S&P Kensho Future Security ETF?
O menor preço de SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE) no ano foi 54.00. A comparação com o preço atual 89.92 e 54.00 - 91.40 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de FITE em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de FITE?
No passado SPDR S&P Kensho Future Security ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 89.79 e 45.62% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 89.79
- Open
- 90.02
- Bid
- 89.92
- Ask
- 90.22
- Low
- 89.65
- High
- 90.08
- Volume
- 9
- Mudança diária
- 0.14%
- Mudança mensal
- 5.32%
- Mudança de 6 meses
- 38.92%
- Mudança anual
- 45.62%
- Atu.
-
- Projeç.
- -2.9%
- Prév.
- 2.9%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- 0.4%
- Atu.
- 3.504%
- Projeç.
- Prév.
- 3.571%
- Atu.
- 3.625%
- Projeç.
- Prév.
- 3.710%