FITE: SPDR S&P Kensho Future Security ETF
Il tasso di cambio FITE ha avuto una variazione del 0.01% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 89.64 e ad un massimo di 90.08.
Segui le dinamiche di SPDR S&P Kensho Future Security ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni FITE oggi?
Oggi le azioni SPDR S&P Kensho Future Security ETF sono prezzate a 89.80. Viene scambiato all'interno di 89.64 - 90.08, la chiusura di ieri è stata 89.79 e il volume degli scambi ha raggiunto 16. Il grafico dei prezzi in tempo reale di FITE mostra questi aggiornamenti.
Le azioni SPDR S&P Kensho Future Security ETF pagano dividendi?
SPDR S&P Kensho Future Security ETF è attualmente valutato a 89.80. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 45.43% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di FITE.
Come acquistare azioni FITE?
Puoi acquistare azioni SPDR S&P Kensho Future Security ETF al prezzo attuale di 89.80. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 89.80 o 90.10, mentre 16 e -0.24% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di FITE sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni FITE?
Investire in SPDR S&P Kensho Future Security ETF implica considerare l'intervallo annuale 54.00 - 91.40 e il prezzo attuale 89.80. Molti confrontano 5.18% e 38.73% prima di effettuare ordini su 89.80 o 90.10. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di FITE con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni SPDR S&P Kensho Future Security ETF?
Il prezzo massimo di SPDR S&P Kensho Future Security ETF nell'ultimo anno è stato 91.40. All'interno di 54.00 - 91.40, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 89.79 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di SPDR S&P Kensho Future Security ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni SPDR S&P Kensho Future Security ETF?
Il prezzo più basso di SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE) nel corso dell'anno è stato 54.00. Confrontandolo con gli attuali 89.80 e 54.00 - 91.40 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda FITE muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di FITE?
SPDR S&P Kensho Future Security ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 89.79 e 45.43%.
- Chiusura Precedente
- 89.79
- Apertura
- 90.02
- Bid
- 89.80
- Ask
- 90.10
- Minimo
- 89.64
- Massimo
- 90.08
- Volume
- 16
- Variazione giornaliera
- 0.01%
- Variazione Mensile
- 5.18%
- Variazione Semestrale
- 38.73%
- Variazione Annuale
- 45.43%
