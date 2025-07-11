QuotazioniSezioni
FITE: SPDR S&P Kensho Future Security ETF

89.80 USD 0.01 (0.01%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio FITE ha avuto una variazione del 0.01% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 89.64 e ad un massimo di 90.08.

Segui le dinamiche di SPDR S&P Kensho Future Security ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

FITE News

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni FITE oggi?

Oggi le azioni SPDR S&P Kensho Future Security ETF sono prezzate a 89.80. Viene scambiato all'interno di 89.64 - 90.08, la chiusura di ieri è stata 89.79 e il volume degli scambi ha raggiunto 16. Il grafico dei prezzi in tempo reale di FITE mostra questi aggiornamenti.

Le azioni SPDR S&P Kensho Future Security ETF pagano dividendi?

SPDR S&P Kensho Future Security ETF è attualmente valutato a 89.80. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 45.43% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di FITE.

Come acquistare azioni FITE?

Puoi acquistare azioni SPDR S&P Kensho Future Security ETF al prezzo attuale di 89.80. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 89.80 o 90.10, mentre 16 e -0.24% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di FITE sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni FITE?

Investire in SPDR S&P Kensho Future Security ETF implica considerare l'intervallo annuale 54.00 - 91.40 e il prezzo attuale 89.80. Molti confrontano 5.18% e 38.73% prima di effettuare ordini su 89.80 o 90.10. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di FITE con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni SPDR S&P Kensho Future Security ETF?

Il prezzo massimo di SPDR S&P Kensho Future Security ETF nell'ultimo anno è stato 91.40. All'interno di 54.00 - 91.40, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 89.79 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di SPDR S&P Kensho Future Security ETF utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni SPDR S&P Kensho Future Security ETF?

Il prezzo più basso di SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE) nel corso dell'anno è stato 54.00. Confrontandolo con gli attuali 89.80 e 54.00 - 91.40 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda FITE muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di FITE?

SPDR S&P Kensho Future Security ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 89.79 e 45.43%.

Intervallo Giornaliero
89.64 90.08
Intervallo Annuale
54.00 91.40
Chiusura Precedente
89.79
Apertura
90.02
Bid
89.80
Ask
90.10
Minimo
89.64
Massimo
90.08
Volume
16
Variazione giornaliera
0.01%
Variazione Mensile
5.18%
Variazione Semestrale
38.73%
Variazione Annuale
45.43%
27 ottobre, lunedì
12:30
USD
Ordini di Beni Durevoli m/m
Agire
Fcst
-2.9%
Prev
2.9%
12:30
USD
Ordini di Beni Durevoli Core m/m
Agire
Fcst
-0.2%
Prev
0.4%
15:30
USD
Asta di Banconote a 2 anni
Agire
3.504%
Fcst
Prev
3.571%
17:00
USD
Asta di Banconote a 5 anni
Agire
3.625%
Fcst
Prev
3.710%