FITE: SPDR S&P Kensho Future Security ETF
Der Wechselkurs von FITE hat sich für heute um -0.04% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 89.64 bis zu einem Hoch von 90.08 gehandelt.
Verfolgen Sie die SPDR S&P Kensho Future Security ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von FITE heute?
Die Aktie von SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE) notiert heute bei 89.75. Sie wird innerhalb einer Spanne von 89.64 - 90.08 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 89.79 und das Handelsvolumen erreichte 23. Das Live-Chart von FITE zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie FITE Dividenden?
SPDR S&P Kensho Future Security ETF wird derzeit mit 89.75 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 45.34% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von FITE zu verfolgen.
Wie kaufe ich FITE-Aktien?
Sie können Aktien von SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE) zum aktuellen Kurs von 89.75 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 89.75 oder 90.05 platziert, während 23 und -0.30% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von FITE auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in FITE-Aktien?
Bei einer Investition in SPDR S&P Kensho Future Security ETF müssen die jährliche Spanne 54.00 - 91.40 und der aktuelle Kurs 89.75 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 5.12% und 38.65%, bevor sie Orders zu 89.75 oder 90.05 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von FITE.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von SPDR S&P Kensho Future Security ETF?
Der höchste Kurs von SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE) im vergangenen Jahr lag bei 91.40. Innerhalb von 54.00 - 91.40 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 89.79 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von SPDR S&P Kensho Future Security ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von SPDR S&P Kensho Future Security ETF?
Der niedrigste Kurs von SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE) im Laufe des Jahres betrug 54.00. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 89.75 und der Spanne 54.00 - 91.40 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von FITE live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von FITE statt?
SPDR S&P Kensho Future Security ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 89.79 und 45.34% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 89.79
- Eröffnung
- 90.02
- Bid
- 89.75
- Ask
- 90.05
- Tief
- 89.64
- Hoch
- 90.08
- Volumen
- 23
- Tagesänderung
- -0.04%
- Monatsänderung
- 5.12%
- 6-Monatsänderung
- 38.65%
- Jahresänderung
- 45.34%
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 1.8%
- Akt
-
- Erw
- -0.5%
- Vorh
- -0.3%
- Akt
-
- Erw
- 93.5
- Vorh
- 94.2
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 3.953%