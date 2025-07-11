KurseKategorien
FITE: SPDR S&P Kensho Future Security ETF

89.75 USD 0.04 (0.04%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von FITE hat sich für heute um -0.04% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 89.64 bis zu einem Hoch von 90.08 gehandelt.

Verfolgen Sie die SPDR S&P Kensho Future Security ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von FITE heute?

Die Aktie von SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE) notiert heute bei 89.75. Sie wird innerhalb einer Spanne von 89.64 - 90.08 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 89.79 und das Handelsvolumen erreichte 23. Das Live-Chart von FITE zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie FITE Dividenden?

SPDR S&P Kensho Future Security ETF wird derzeit mit 89.75 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 45.34% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von FITE zu verfolgen.

Wie kaufe ich FITE-Aktien?

Sie können Aktien von SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE) zum aktuellen Kurs von 89.75 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 89.75 oder 90.05 platziert, während 23 und -0.30% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von FITE auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in FITE-Aktien?

Bei einer Investition in SPDR S&P Kensho Future Security ETF müssen die jährliche Spanne 54.00 - 91.40 und der aktuelle Kurs 89.75 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 5.12% und 38.65%, bevor sie Orders zu 89.75 oder 90.05 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von FITE.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von SPDR S&P Kensho Future Security ETF?

Der höchste Kurs von SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE) im vergangenen Jahr lag bei 91.40. Innerhalb von 54.00 - 91.40 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 89.79 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von SPDR S&P Kensho Future Security ETF mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von SPDR S&P Kensho Future Security ETF?

Der niedrigste Kurs von SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE) im Laufe des Jahres betrug 54.00. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 89.75 und der Spanne 54.00 - 91.40 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von FITE live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von FITE statt?

SPDR S&P Kensho Future Security ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 89.79 und 45.34% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
89.64 90.08
Jahresspanne
54.00 91.40
Vorheriger Schlusskurs
89.79
Eröffnung
90.02
Bid
89.75
Ask
90.05
Tief
89.64
Hoch
90.08
Volumen
23
Tagesänderung
-0.04%
Monatsänderung
5.12%
6-Monatsänderung
38.65%
Jahresänderung
45.34%
