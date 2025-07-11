FITE hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün SPDR S&P Kensho Future Security ETF hisse senedi 89.80 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 89.64 - 90.08 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 89.79 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 16 değerine ulaştı. FITE canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

SPDR S&P Kensho Future Security ETF hisse senedi temettü ödüyor mu? SPDR S&P Kensho Future Security ETF hisse senedi şu anda 89.80 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 45.43% ve USD değerlerini izler. FITE hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

FITE hisse senedi nasıl alınır? SPDR S&P Kensho Future Security ETF hisselerini şu anki 89.80 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 89.80 ve Ask 90.10 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 16 ve günlük değişim oranı -0.24% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte FITE fiyat hareketlerini takip edin.

FITE hisse senedine nasıl yatırım yapılır? SPDR S&P Kensho Future Security ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 54.00 - 91.40 ve mevcut fiyatı 89.80 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 89.80 veya Ask 90.10 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 5.18% ve 6 aylık değişim oranı 38.73% değerlerini karşılaştırır. FITE fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

SPDR S&P Kensho Future Security ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? SPDR S&P Kensho Future Security ETF hisse senedi yıllık olarak 91.40 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 54.00 - 91.40). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 89.79 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak SPDR S&P Kensho Future Security ETF performansını takip edin.

SPDR S&P Kensho Future Security ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE) hisse senedi yıllık olarak en düşük 54.00 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 89.80 ve hareket ettiği yıllık aralık 54.00 - 91.40 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki FITE fiyat hareketlerini izleyin.