FITE: SPDR S&P Kensho Future Security ETF
FITE fiyatı bugün 0.01% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 89.64 ve Yüksek fiyatı olarak 90.08 aralığında işlem gördü.
SPDR S&P Kensho Future Security ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
FITE haberleri
Sıkça sorulan sorular
FITE hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?
Bugün SPDR S&P Kensho Future Security ETF hisse senedi 89.80 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 89.64 - 90.08 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 89.79 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 16 değerine ulaştı. FITE canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.
SPDR S&P Kensho Future Security ETF hisse senedi temettü ödüyor mu?
SPDR S&P Kensho Future Security ETF hisse senedi şu anda 89.80 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 45.43% ve USD değerlerini izler. FITE hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.
FITE hisse senedi nasıl alınır?
SPDR S&P Kensho Future Security ETF hisselerini şu anki 89.80 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 89.80 ve Ask 90.10 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 16 ve günlük değişim oranı -0.24% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte FITE fiyat hareketlerini takip edin.
FITE hisse senedine nasıl yatırım yapılır?
SPDR S&P Kensho Future Security ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 54.00 - 91.40 ve mevcut fiyatı 89.80 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 89.80 veya Ask 90.10 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 5.18% ve 6 aylık değişim oranı 38.73% değerlerini karşılaştırır. FITE fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.
SPDR S&P Kensho Future Security ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?
SPDR S&P Kensho Future Security ETF hisse senedi yıllık olarak 91.40 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 54.00 - 91.40). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 89.79 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak SPDR S&P Kensho Future Security ETF performansını takip edin.
SPDR S&P Kensho Future Security ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?
SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE) hisse senedi yıllık olarak en düşük 54.00 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 89.80 ve hareket ettiği yıllık aralık 54.00 - 91.40 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki FITE fiyat hareketlerini izleyin.
FITE hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?
SPDR S&P Kensho Future Security ETF geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 89.79 ve yıllık değişim oranı 45.43% değerlerinde görülebilir.
- Önceki kapanış
- 89.79
- Açılış
- 90.02
- Satış
- 89.80
- Alış
- 90.10
- Düşük
- 89.64
- Yüksek
- 90.08
- Hacim
- 16
- Günlük değişim
- 0.01%
- Aylık değişim
- 5.18%
- 6 aylık değişim
- 38.73%
- Yıllık değişim
- 45.43%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- -2.9%
- Önceki
- 2.9%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- -0.2%
- Önceki
- 0.4%
- Açıklanan
- 3.504%
- Beklenti
- Önceki
- 3.571%
- Açıklanan
- 3.625%
- Beklenti
- Önceki
- 3.710%