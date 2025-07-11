CotationsSections
FITE: SPDR S&P Kensho Future Security ETF

89.92 USD 0.13 (0.14%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de FITE a changé de 0.14% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 89.65 et à un maximum de 90.08.

Suivez la dynamique SPDR S&P Kensho Future Security ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action FITE aujourd'hui ?

L'action SPDR S&P Kensho Future Security ETF est cotée à 89.92 aujourd'hui. Elle se négocie dans 89.65 - 90.08, a clôturé hier à 89.79 et son volume d'échange a atteint 9. Le graphique en temps réel du cours de FITE présente ces mises à jour.

L'action SPDR S&P Kensho Future Security ETF verse-t-elle des dividendes ?

SPDR S&P Kensho Future Security ETF est actuellement valorisé à 89.92. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 45.62% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de FITE.

Comment acheter des actions FITE ?

Vous pouvez acheter des actions SPDR S&P Kensho Future Security ETF au cours actuel de 89.92. Les ordres sont généralement placés à proximité de 89.92 ou de 90.22, le 9 et le -0.11% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de FITE sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action FITE ?

Investir dans SPDR S&P Kensho Future Security ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 54.00 - 91.40 et le prix actuel 89.92. Beaucoup comparent 5.32% et 38.92% avant de passer des ordres à 89.92 ou 90.22. Consultez le graphique du cours de FITE en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action SPDR S&P Kensho Future Security ETF ?

Le cours le plus élevé de SPDR S&P Kensho Future Security ETF l'année dernière était 91.40. Au cours de 54.00 - 91.40, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 89.79 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de SPDR S&P Kensho Future Security ETF sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action SPDR S&P Kensho Future Security ETF ?

Le cours le plus bas de SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE) sur l'année a été 54.00. Sa comparaison avec 89.92 et 54.00 - 91.40 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de FITE sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action FITE a-t-elle été divisée ?

SPDR S&P Kensho Future Security ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 89.79 et 45.62% après les opérations sur titres.

Range quotidien
89.65 90.08
Range Annuel
54.00 91.40
Clôture Précédente
89.79
Ouverture
90.02
Bid
89.92
Ask
90.22
Plus Bas
89.65
Plus Haut
90.08
Volume
9
Changement quotidien
0.14%
Changement Mensuel
5.32%
Changement à 6 Mois
38.92%
Changement Annuel
45.62%
