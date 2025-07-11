クォートセクション
FITE
FITE: SPDR S&P Kensho Future Security ETF

89.75 USD 0.04 (0.04%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

FITEの今日の為替レートは、-0.04%変化しました。日中、通貨は1あたり89.64の安値と90.08の高値で取引されました。

SPDR S&P Kensho Future Security ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

FITE株の現在の価格は？

SPDR S&P Kensho Future Security ETFの株価は本日89.75です。89.64 - 90.08内で取引され、前日の終値は89.79、取引量は23に達しました。FITEのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

SPDR S&P Kensho Future Security ETFの株は配当を出しますか？

SPDR S&P Kensho Future Security ETFの現在の価格は89.75です。配当方針は会社によりますが、投資家は45.34%やUSDにも注目します。FITEの動きはライブチャートで確認できます。

FITE株を買う方法は？

SPDR S&P Kensho Future Security ETFの株は現在89.75で購入可能です。注文は通常89.75または90.05付近で行われ、23や-0.30%が市場の動きを示します。FITEの最新情報はライブチャートで確認できます。

FITE株に投資する方法は？

SPDR S&P Kensho Future Security ETFへの投資では、年間の値幅54.00 - 91.40と現在の89.75を考慮します。注文は多くの場合89.75や90.05で行われる前に、5.12%や38.65%と比較されます。FITEの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

SPDR S&P Kensho Future Security ETFの株の最高値は？

SPDR S&P Kensho Future Security ETFの過去1年の最高値は91.40でした。54.00 - 91.40内で株価は大きく変動し、89.79と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。SPDR S&P Kensho Future Security ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

SPDR S&P Kensho Future Security ETFの株の最低値は？

SPDR S&P Kensho Future Security ETF(FITE)の年間最安値は54.00でした。現在の89.75や54.00 - 91.40と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。FITEの動きはライブチャートで確認できます。

FITEの株式分割はいつ行われましたか？

SPDR S&P Kensho Future Security ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、89.79、45.34%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
89.64 90.08
1年のレンジ
54.00 91.40
以前の終値
89.79
始値
90.02
買値
89.75
買値
90.05
安値
89.64
高値
90.08
出来高
23
1日の変化
-0.04%
1ヶ月の変化
5.12%
6ヶ月の変化
38.65%
1年の変化
45.34%
28 10月, 火曜日
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20前年比
実際
期待
1.7%
1.8%
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20n.s.a前月比
実際
期待
-0.5%
-0.3%
14:00
USD
CB消費者信頼感指標
実際
期待
93.5
94.2
17:00
USD
7年債入札
実際
期待
3.953%