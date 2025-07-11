- 概要
FITE: SPDR S&P Kensho Future Security ETF
FITEの今日の為替レートは、-0.04%変化しました。日中、通貨は1あたり89.64の安値と90.08の高値で取引されました。
SPDR S&P Kensho Future Security ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
FITE News
よくあるご質問
FITE株の現在の価格は？
SPDR S&P Kensho Future Security ETFの株価は本日89.75です。89.64 - 90.08内で取引され、前日の終値は89.79、取引量は23に達しました。FITEのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
SPDR S&P Kensho Future Security ETFの株は配当を出しますか？
SPDR S&P Kensho Future Security ETFの現在の価格は89.75です。配当方針は会社によりますが、投資家は45.34%やUSDにも注目します。FITEの動きはライブチャートで確認できます。
FITE株を買う方法は？
SPDR S&P Kensho Future Security ETFの株は現在89.75で購入可能です。注文は通常89.75または90.05付近で行われ、23や-0.30%が市場の動きを示します。FITEの最新情報はライブチャートで確認できます。
FITE株に投資する方法は？
SPDR S&P Kensho Future Security ETFへの投資では、年間の値幅54.00 - 91.40と現在の89.75を考慮します。注文は多くの場合89.75や90.05で行われる前に、5.12%や38.65%と比較されます。FITEの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
SPDR S&P Kensho Future Security ETFの株の最高値は？
SPDR S&P Kensho Future Security ETFの過去1年の最高値は91.40でした。54.00 - 91.40内で株価は大きく変動し、89.79と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。SPDR S&P Kensho Future Security ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
SPDR S&P Kensho Future Security ETFの株の最低値は？
SPDR S&P Kensho Future Security ETF(FITE)の年間最安値は54.00でした。現在の89.75や54.00 - 91.40と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。FITEの動きはライブチャートで確認できます。
FITEの株式分割はいつ行われましたか？
SPDR S&P Kensho Future Security ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、89.79、45.34%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 89.79
- 始値
- 90.02
- 買値
- 89.75
- 買値
- 90.05
- 安値
- 89.64
- 高値
- 90.08
- 出来高
- 23
- 1日の変化
- -0.04%
- 1ヶ月の変化
- 5.12%
- 6ヶ月の変化
- 38.65%
- 1年の変化
- 45.34%
- 実際
-
- 期待
- 1.7%
- 前
- 1.8%
- 実際
-
- 期待
- -0.5%
- 前
- -0.3%
- 実際
-
- 期待
- 93.5
- 前
- 94.2
- 実際
-
- 期待
- 前
- 3.953%