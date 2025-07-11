FITE: SPDR S&P Kensho Future Security ETF
今日FITE汇率已更改0.01%。当日，交易品种以低点89.64和高点90.08进行交易。
关注SPDR S&P Kensho Future Security ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
FITE新闻
常见问题解答
FITE股票今天的价格是多少？
SPDR S&P Kensho Future Security ETF股票今天的定价为89.80。它在89.64 - 90.08范围内交易，昨天的收盘价为89.79，交易量达到16。FITE的实时价格图表显示了这些更新。
SPDR S&P Kensho Future Security ETF股票是否支付股息？
SPDR S&P Kensho Future Security ETF目前的价值为89.80。股息政策取决于公司，而投资者也会关注45.43%和USD。实时查看图表以跟踪FITE走势。
如何购买FITE股票？
您可以以89.80的当前价格购买SPDR S&P Kensho Future Security ETF股票。订单通常设置在89.80或90.10附近，而16和-0.24%显示市场活动。立即关注FITE的实时图表更新。
如何投资FITE股票？
投资SPDR S&P Kensho Future Security ETF需要考虑年度范围54.00 - 91.40和当前价格89.80。许多人在以89.80或90.10下订单之前，会比较5.18%和。实时查看FITE价格图表，了解每日变化。
SPDR S&P Kensho Future Security ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，SPDR S&P Kensho Future Security ETF的最高价格是91.40。在54.00 - 91.40内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪SPDR S&P Kensho Future Security ETF的绩效。
SPDR S&P Kensho Future Security ETF股票的最低价格是多少？
SPDR S&P Kensho Future Security ETF（FITE）的最低价格为54.00。将其与当前的89.80和54.00 - 91.40进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FITE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
FITE股票是什么时候拆分的？
SPDR S&P Kensho Future Security ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、89.79和45.43%中可见。
- 前一天收盘价
- 89.79
- 开盘价
- 90.02
- 卖价
- 89.80
- 买价
- 90.10
- 最低价
- 89.64
- 最高价
- 90.08
- 交易量
- 16
- 日变化
- 0.01%
- 月变化
- 5.18%
- 6个月变化
- 38.73%
- 年变化
- 45.43%
- 实际值
-
- 预测值
- -2.9%
- 前值
- 2.9%
- 实际值
-
- 预测值
- -0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 3.504%
- 预测值
- 前值
- 3.571%
- 实际值
- 3.625%
- 预测值
- 前值
- 3.710%