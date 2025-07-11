报价部分
货币 / FITE
FITE: SPDR S&P Kensho Future Security ETF

89.80 USD 0.01 (0.01%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日FITE汇率已更改0.01%。当日，交易品种以低点89.64和高点90.08进行交易。

关注SPDR S&P Kensho Future Security ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

FITE新闻

常见问题解答

FITE股票今天的价格是多少？

SPDR S&P Kensho Future Security ETF股票今天的定价为89.80。它在89.64 - 90.08范围内交易，昨天的收盘价为89.79，交易量达到16。FITE的实时价格图表显示了这些更新。

SPDR S&P Kensho Future Security ETF股票是否支付股息？

SPDR S&P Kensho Future Security ETF目前的价值为89.80。股息政策取决于公司，而投资者也会关注45.43%和USD。实时查看图表以跟踪FITE走势。

如何购买FITE股票？

您可以以89.80的当前价格购买SPDR S&P Kensho Future Security ETF股票。订单通常设置在89.80或90.10附近，而16和-0.24%显示市场活动。立即关注FITE的实时图表更新。

如何投资FITE股票？

投资SPDR S&P Kensho Future Security ETF需要考虑年度范围54.00 - 91.40和当前价格89.80。许多人在以89.80或90.10下订单之前，会比较5.18%和。实时查看FITE价格图表，了解每日变化。

SPDR S&P Kensho Future Security ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，SPDR S&P Kensho Future Security ETF的最高价格是91.40。在54.00 - 91.40内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪SPDR S&P Kensho Future Security ETF的绩效。

SPDR S&P Kensho Future Security ETF股票的最低价格是多少？

SPDR S&P Kensho Future Security ETF（FITE）的最低价格为54.00。将其与当前的89.80和54.00 - 91.40进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FITE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

FITE股票是什么时候拆分的？

SPDR S&P Kensho Future Security ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、89.79和45.43%中可见。

日范围
89.64 90.08
年范围
54.00 91.40
前一天收盘价
89.79
开盘价
90.02
卖价
89.80
买价
90.10
最低价
89.64
最高价
90.08
交易量
16
日变化
0.01%
月变化
5.18%
6个月变化
38.73%
年变化
45.43%
27 十月, 星期一
12:30
USD
耐用品订单月率m/m
实际值
预测值
-2.9%
前值
2.9%
12:30
USD
核心耐用品订单月率m/m
实际值
预测值
-0.2%
前值
0.4%
15:30
USD
2年期国债拍卖
实际值
3.504%
预测值
前值
3.571%
17:00
USD
5年期国债拍卖
实际值
3.625%
预测值
前值
3.710%