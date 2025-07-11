- Panorámica
FITE: SPDR S&P Kensho Future Security ETF
El tipo de cambio de FITE de hoy ha cambiado un -0.04%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 89.64, mientras que el máximo ha alcanzado 90.08.
Siga la dinámica de la pareja de divisas SPDR S&P Kensho Future Security ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de FITE hoy?
SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE) se evalúa hoy en 89.75. El instrumento se negocia dentro de 89.64 - 90.08; el cierre de ayer ha sido 89.79 y el volumen comercial ha alcanzado 23. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios FITE en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de SPDR S&P Kensho Future Security ETF?
SPDR S&P Kensho Future Security ETF se evalúa actualmente en 89.75. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 45.34% y USD. Monitoree los movimientos de FITE en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de FITE?
Puede comprar acciones de SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE) al precio actual de 89.75. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 89.75 o 90.05, mientras que 23 y -0.30% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de FITE en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de FITE?
Invertir en SPDR S&P Kensho Future Security ETF implica tener en cuenta el rango anual 54.00 - 91.40 y el precio actual 89.75. Muchos comparan 5.12% y 38.65% antes de colocar órdenes en 89.75 o 90.05. Estudie los cambios diarios de precios de FITE en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de SPDR S&P Kensho Future Security ETF?
El precio más alto de SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE) en el último año ha sido 91.40. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 54.00 - 91.40, una comparación con 89.79 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de SPDR S&P Kensho Future Security ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de SPDR S&P Kensho Future Security ETF?
El precio más bajo de SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE) para el año ha sido 54.00. La comparación con los actuales 89.75 y 54.00 - 91.40 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de FITE en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de FITE?
En el pasado, SPDR S&P Kensho Future Security ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 89.79 y 45.34% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 89.79
- Open
- 90.02
- Bid
- 89.75
- Ask
- 90.05
- Low
- 89.64
- High
- 90.08
- Volumen
- 23
- Cambio diario
- -0.04%
- Cambio mensual
- 5.12%
- Cambio a 6 meses
- 38.65%
- Cambio anual
- 45.34%
- Act.
-
- Pronós.
- 1.7%
- Prev.
- 1.8%
- Act.
-
- Pronós.
- -0.5%
- Prev.
- -0.3%
- Act.
-
- Pronós.
- 93.5
- Prev.
- 94.2
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 3.953%