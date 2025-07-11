CotizacionesSecciones
FITE: SPDR S&P Kensho Future Security ETF

89.75 USD 0.04 (0.04%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de FITE de hoy ha cambiado un -0.04%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 89.64, mientras que el máximo ha alcanzado 90.08.

Siga la dinámica de la pareja de divisas SPDR S&P Kensho Future Security ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el precio de las acciones de FITE hoy?

SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE) se evalúa hoy en 89.75. El instrumento se negocia dentro de 89.64 - 90.08; el cierre de ayer ha sido 89.79 y el volumen comercial ha alcanzado 23. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios FITE en tiempo real.

¿Se pagan dividendos en acciones de SPDR S&P Kensho Future Security ETF?

SPDR S&P Kensho Future Security ETF se evalúa actualmente en 89.75. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 45.34% y USD. Monitoree los movimientos de FITE en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo comprar acciones de FITE?

Puede comprar acciones de SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE) al precio actual de 89.75. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 89.75 o 90.05, mientras que 23 y -0.30% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de FITE en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo invertir en acciones de FITE?

Invertir en SPDR S&P Kensho Future Security ETF implica tener en cuenta el rango anual 54.00 - 91.40 y el precio actual 89.75. Muchos comparan 5.12% y 38.65% antes de colocar órdenes en 89.75 o 90.05. Estudie los cambios diarios de precios de FITE en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de SPDR S&P Kensho Future Security ETF?

El precio más alto de SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE) en el último año ha sido 91.40. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 54.00 - 91.40, una comparación con 89.79 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de SPDR S&P Kensho Future Security ETF en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de SPDR S&P Kensho Future Security ETF?

El precio más bajo de SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE) para el año ha sido 54.00. La comparación con los actuales 89.75 y 54.00 - 91.40 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de FITE en detalle en el gráfico en tiempo real.

¿Cuándo se ha producido la división de acciones de FITE?

En el pasado, SPDR S&P Kensho Future Security ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 89.79 y 45.34% después de las acciones corporativas.

Rango diario
89.64 90.08
Rango anual
54.00 91.40
Cierres anteriores
89.79
Open
90.02
Bid
89.75
Ask
90.05
Low
89.64
High
90.08
Volumen
23
Cambio diario
-0.04%
Cambio mensual
5.12%
Cambio a 6 meses
38.65%
Cambio anual
45.34%
