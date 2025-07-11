КотировкиРазделы
FITE: SPDR S&P Kensho Future Security ETF

89.92 USD 0.13 (0.14%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс FITE за сегодня изменился на 0.14%. При этом минимальная цена на торгах достигала 89.65, а максимальная — 90.08.

Следите за динамикой SPDR S&P Kensho Future Security ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций FITE сегодня?

SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE) сегодня оценивается на уровне 89.92. Инструмент торгуется в пределах 89.65 - 90.08, вчерашнее закрытие составило 89.79, а торговый объем достиг 9. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FITE в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям SPDR S&P Kensho Future Security ETF?

SPDR S&P Kensho Future Security ETF в настоящее время оценивается в 89.92. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 45.62% и USD. Отслеживайте движения FITE на графике в реальном времени.

Как купить акции FITE?

Вы можете купить акции SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE) по текущей цене 89.92. Ордера обычно размещаются около 89.92 или 90.22, тогда как 9 и -0.11% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FITE на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции FITE?

Инвестирование в SPDR S&P Kensho Future Security ETF предполагает учет годового диапазона 54.00 - 91.40 и текущей цены 89.92. Многие сравнивают 5.32% и 38.92% перед размещением ордеров на 89.92 или 90.22. Изучайте ежедневные изменения цены FITE на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции SPDR S&P Kensho Future Security ETF?

Самая высокая цена SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE) за последний год составила 91.40. Акции заметно колебались в пределах 54.00 - 91.40, сравнение с 89.79 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику SPDR S&P Kensho Future Security ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции SPDR S&P Kensho Future Security ETF?

Самая низкая цена SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE) за год составила 54.00. Сравнение с текущими 89.92 и 54.00 - 91.40 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FITE во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций FITE?

В прошлом SPDR S&P Kensho Future Security ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 89.79 и 45.62% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
89.65 90.08
Годовой диапазон
54.00 91.40
Предыдущее закрытие
89.79
Open
90.02
Bid
89.92
Ask
90.22
Low
89.65
High
90.08
Объем
9
Дневное изменение
0.14%
Месячное изменение
5.32%
6-месячное изменение
38.92%
Годовое изменение
45.62%
27 октября, понедельник
12:30
USD
Заказы на товары длительного пользования м/м
Акт.
Прог.
-2.9%
Пред.
2.9%
12:30
USD
Заказы на базовые товары длительного пользования м/м
Акт.
Прог.
-0.2%
Пред.
0.4%
15:30
USD
Аукцион по размещению 2-летних казначейских облигаций
Акт.
3.504%
Прог.
Пред.
3.571%
17:00
USD
Аукцион по размещению 5-летних казначейских облигаций
Акт.
3.625%
Прог.
Пред.
3.710%