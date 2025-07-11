- Обзор рынка
FITE: SPDR S&P Kensho Future Security ETF
Курс FITE за сегодня изменился на 0.14%. При этом минимальная цена на торгах достигала 89.65, а максимальная — 90.08.
Следите за динамикой SPDR S&P Kensho Future Security ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости FITE
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций FITE сегодня?
SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE) сегодня оценивается на уровне 89.92. Инструмент торгуется в пределах 89.65 - 90.08, вчерашнее закрытие составило 89.79, а торговый объем достиг 9. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FITE в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям SPDR S&P Kensho Future Security ETF?
SPDR S&P Kensho Future Security ETF в настоящее время оценивается в 89.92. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 45.62% и USD. Отслеживайте движения FITE на графике в реальном времени.
Как купить акции FITE?
Вы можете купить акции SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE) по текущей цене 89.92. Ордера обычно размещаются около 89.92 или 90.22, тогда как 9 и -0.11% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FITE на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции FITE?
Инвестирование в SPDR S&P Kensho Future Security ETF предполагает учет годового диапазона 54.00 - 91.40 и текущей цены 89.92. Многие сравнивают 5.32% и 38.92% перед размещением ордеров на 89.92 или 90.22. Изучайте ежедневные изменения цены FITE на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции SPDR S&P Kensho Future Security ETF?
Самая высокая цена SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE) за последний год составила 91.40. Акции заметно колебались в пределах 54.00 - 91.40, сравнение с 89.79 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику SPDR S&P Kensho Future Security ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции SPDR S&P Kensho Future Security ETF?
Самая низкая цена SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE) за год составила 54.00. Сравнение с текущими 89.92 и 54.00 - 91.40 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FITE во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций FITE?
В прошлом SPDR S&P Kensho Future Security ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 89.79 и 45.62% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 89.79
- Open
- 90.02
- Bid
- 89.92
- Ask
- 90.22
- Low
- 89.65
- High
- 90.08
- Объем
- 9
- Дневное изменение
- 0.14%
- Месячное изменение
- 5.32%
- 6-месячное изменение
- 38.92%
- Годовое изменение
- 45.62%
- Акт.
-
- Прог.
- -2.9%
- Пред.
- 2.9%
- Акт.
-
- Прог.
- -0.2%
- Пред.
- 0.4%
- Акт.
- 3.504%
- Прог.
- Пред.
- 3.571%
- Акт.
- 3.625%
- Прог.
- Пред.
- 3.710%