FDM: First Trust DJ Select MicroCap ETF
A taxa do FDM para hoje mudou para -0.66%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 74.91 e o mais alto foi 75.06.
Veja a dinâmica do par de moedas First Trust DJ Select MicroCap ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
FDM Notícias
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de FDM hoje?
Hoje First Trust DJ Select MicroCap ETF (FDM) está avaliado em 74.91. O instrumento é negociado dentro de 74.91 - 75.06, o fechamento de ontem foi 75.41, e o volume de negociação atingiu 3. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de FDM em tempo real.
As ações de First Trust DJ Select MicroCap ETF pagam dividendos?
Atualmente First Trust DJ Select MicroCap ETF está avaliado em 74.91. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 15.35% e USD. Monitore os movimentos de FDM no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de FDM?
Você pode comprar ações de First Trust DJ Select MicroCap ETF (FDM) pelo preço atual 74.91. Ordens geralmente são executadas perto de 74.91 ou 75.21, enquanto 3 e -0.20% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de FDM no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de FDM?
Investir em First Trust DJ Select MicroCap ETF envolve considerar a faixa anual 54.21 - 77.92 e o preço atual 74.91. Muitos comparam -0.35% e 22.30% antes de enviar ordens em 74.91 ou 75.21. Estude as mudanças diárias de preço de FDM no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund?
O maior preço de First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) no último ano foi 77.92. As ações oscilaram bastante dentro de 54.21 - 77.92, e a comparação com 75.41 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de First Trust DJ Select MicroCap ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund?
O menor preço de First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) no ano foi 54.21. A comparação com o preço atual 74.91 e 54.21 - 77.92 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de FDM em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de FDM?
No passado First Trust DJ Select MicroCap ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 75.41 e 15.35% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 75.41
- Open
- 75.06
- Bid
- 74.91
- Ask
- 75.21
- Low
- 74.91
- High
- 75.06
- Volume
- 3
- Mudança diária
- -0.66%
- Mudança mensal
- -0.35%
- Mudança de 6 meses
- 22.30%
- Mudança anual
- 15.35%
- Atu.
-
- Projeç.
- $-94.837 bilh
- Prév.
- $-85.541 bilh
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 0.0%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 4.2%
- Atu.
- -6.858 milh
- Projeç.
- 0.315 milh
- Prév.
- -0.961 milh
- Atu.
- 1.334 milh
- Projeç.
- -0.345 milh
- Prév.
- -0.770 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 4.25%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.