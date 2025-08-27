FDM: First Trust DJ Select MicroCap ETF
今日FDM汇率已更改-0.66%。当日，交易品种以低点74.91和高点75.06进行交易。
关注First Trust DJ Select MicroCap ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
FDM股票今天的价格是多少？
First Trust DJ Select MicroCap ETF股票今天的定价为74.91。它在74.91 - 75.06范围内交易，昨天的收盘价为75.41，交易量达到3。FDM的实时价格图表显示了这些更新。
First Trust DJ Select MicroCap ETF股票是否支付股息？
First Trust DJ Select MicroCap ETF目前的价值为74.91。股息政策取决于公司，而投资者也会关注15.35%和USD。实时查看图表以跟踪FDM走势。
如何购买FDM股票？
您可以以74.91的当前价格购买First Trust DJ Select MicroCap ETF股票。订单通常设置在74.91或75.21附近，而3和-0.20%显示市场活动。立即关注FDM的实时图表更新。
如何投资FDM股票？
投资First Trust DJ Select MicroCap ETF需要考虑年度范围54.21 - 77.92和当前价格74.91。许多人在以74.91或75.21下订单之前，会比较-0.35%和。实时查看FDM价格图表，了解每日变化。
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund股票的最高价格是多少？
在过去一年中，First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund的最高价格是77.92。在54.21 - 77.92内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪First Trust DJ Select MicroCap ETF的绩效。
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund股票的最低价格是多少？
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund（FDM）的最低价格为54.21。将其与当前的74.91和54.21 - 77.92进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FDM在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
FDM股票是什么时候拆分的？
First Trust DJ Select MicroCap ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、75.41和15.35%中可见。
- 前一天收盘价
- 75.41
- 开盘价
- 75.06
- 卖价
- 74.91
- 买价
- 75.21
- 最低价
- 74.91
- 最高价
- 75.06
- 交易量
- 3
- 日变化
- -0.66%
- 月变化
- -0.35%
- 6个月变化
- 22.30%
- 年变化
- 15.35%
- 实际值
-
- 预测值
- $-94.837 B
- 前值
- $-85.541 B
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 1.7%
- 前值
- 4.2%
- 实际值
- -6.858 M
- 预测值
- 0.315 M
- 前值
- -0.961 M
- 实际值
- 1.334 M
- 预测值
- -0.345 M
- 前值
- -0.770 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.25%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值