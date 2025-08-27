报价部分
FDM: First Trust DJ Select MicroCap ETF

74.91 USD 0.50 (0.66%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日FDM汇率已更改-0.66%。当日，交易品种以低点74.91和高点75.06进行交易。

关注First Trust DJ Select MicroCap ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

FDM新闻

常见问题解答

FDM股票今天的价格是多少？

First Trust DJ Select MicroCap ETF股票今天的定价为74.91。它在74.91 - 75.06范围内交易，昨天的收盘价为75.41，交易量达到3。FDM的实时价格图表显示了这些更新。

First Trust DJ Select MicroCap ETF股票是否支付股息？

First Trust DJ Select MicroCap ETF目前的价值为74.91。股息政策取决于公司，而投资者也会关注15.35%和USD。实时查看图表以跟踪FDM走势。

如何购买FDM股票？

您可以以74.91的当前价格购买First Trust DJ Select MicroCap ETF股票。订单通常设置在74.91或75.21附近，而3和-0.20%显示市场活动。立即关注FDM的实时图表更新。

如何投资FDM股票？

投资First Trust DJ Select MicroCap ETF需要考虑年度范围54.21 - 77.92和当前价格74.91。许多人在以74.91或75.21下订单之前，会比较-0.35%和。实时查看FDM价格图表，了解每日变化。

First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund股票的最高价格是多少？

在过去一年中，First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund的最高价格是77.92。在54.21 - 77.92内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪First Trust DJ Select MicroCap ETF的绩效。

First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund股票的最低价格是多少？

First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund（FDM）的最低价格为54.21。将其与当前的74.91和54.21 - 77.92进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FDM在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

FDM股票是什么时候拆分的？

First Trust DJ Select MicroCap ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、75.41和15.35%中可见。

日范围
74.91 75.06
年范围
54.21 77.92
前一天收盘价
75.41
开盘价
75.06
卖价
74.91
买价
75.21
最低价
74.91
最高价
75.06
交易量
3
日变化
-0.66%
月变化
-0.35%
6个月变化
22.30%
年变化
15.35%
