FDM: First Trust DJ Select MicroCap ETF

75.60 USD 0.19 (0.25%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

FDMの今日の為替レートは、0.25%変化しました。日中、通貨は1あたり74.91の安値と75.60の高値で取引されました。

First Trust DJ Select MicroCap ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

FDM株の現在の価格は？

First Trust DJ Select MicroCap ETFの株価は本日75.60です。74.91 - 75.60内で取引され、前日の終値は75.41、取引量は5に達しました。FDMのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

First Trust DJ Select MicroCap ETFの株は配当を出しますか？

First Trust DJ Select MicroCap ETFの現在の価格は75.60です。配当方針は会社によりますが、投資家は16.42%やUSDにも注目します。FDMの動きはライブチャートで確認できます。

FDM株を買う方法は？

First Trust DJ Select MicroCap ETFの株は現在75.60で購入可能です。注文は通常75.60または75.90付近で行われ、5や0.72%が市場の動きを示します。FDMの最新情報はライブチャートで確認できます。

FDM株に投資する方法は？

First Trust DJ Select MicroCap ETFへの投資では、年間の値幅54.21 - 77.92と現在の75.60を考慮します。注文は多くの場合75.60や75.90で行われる前に、0.57%や23.43%と比較されます。FDMの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fundの株の最高値は？

First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fundの過去1年の最高値は77.92でした。54.21 - 77.92内で株価は大きく変動し、75.41と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。First Trust DJ Select MicroCap ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fundの株の最低値は？

First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund(FDM)の年間最安値は54.21でした。現在の75.60や54.21 - 77.92と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。FDMの動きはライブチャートで確認できます。

FDMの株式分割はいつ行われましたか？

First Trust DJ Select MicroCap ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、75.41、16.42%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
74.91 75.60
1年のレンジ
54.21 77.92
以前の終値
75.41
始値
75.06
買値
75.60
買値
75.90
安値
74.91
高値
75.60
出来高
5
1日の変化
0.25%
1ヶ月の変化
0.57%
6ヶ月の変化
23.43%
1年の変化
16.42%
29 10月, 水曜日
12:30
USD
商品貿易収支
実際
期待
$​-94.837 B
$​-85.541 B
12:30
USD
小売在庫前月比
実際
期待
12:30
USD
小売在庫(自動車を除く)前月比
実際
期待
14:00
USD
住宅販売契約指数前月比
実際
0.0%
期待
1.7%
4.2%
14:30
USD
EIA週間原油在庫
実際
-6.858 M
期待
0.315 M
-0.961 M
14:30
USD
EIAクッシングの原油備蓄の変化
実際
1.334 M
期待
-0.345 M
-0.770 M
18:00
USD
FOMC会合声明
実際
期待
18:00
USD
Fed金利決定
実際
4.00%
期待
4.25%
18:30
USD
FOMC記者会見
実際
期待