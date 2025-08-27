- 概要
FDM: First Trust DJ Select MicroCap ETF
FDMの今日の為替レートは、0.25%変化しました。日中、通貨は1あたり74.91の安値と75.60の高値で取引されました。
First Trust DJ Select MicroCap ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
よくあるご質問
FDM株の現在の価格は？
First Trust DJ Select MicroCap ETFの株価は本日75.60です。74.91 - 75.60内で取引され、前日の終値は75.41、取引量は5に達しました。FDMのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
First Trust DJ Select MicroCap ETFの株は配当を出しますか？
First Trust DJ Select MicroCap ETFの現在の価格は75.60です。配当方針は会社によりますが、投資家は16.42%やUSDにも注目します。FDMの動きはライブチャートで確認できます。
FDM株を買う方法は？
First Trust DJ Select MicroCap ETFの株は現在75.60で購入可能です。注文は通常75.60または75.90付近で行われ、5や0.72%が市場の動きを示します。FDMの最新情報はライブチャートで確認できます。
FDM株に投資する方法は？
First Trust DJ Select MicroCap ETFへの投資では、年間の値幅54.21 - 77.92と現在の75.60を考慮します。注文は多くの場合75.60や75.90で行われる前に、0.57%や23.43%と比較されます。FDMの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fundの株の最高値は？
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fundの過去1年の最高値は77.92でした。54.21 - 77.92内で株価は大きく変動し、75.41と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。First Trust DJ Select MicroCap ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fundの株の最低値は？
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund(FDM)の年間最安値は54.21でした。現在の75.60や54.21 - 77.92と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。FDMの動きはライブチャートで確認できます。
FDMの株式分割はいつ行われましたか？
First Trust DJ Select MicroCap ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、75.41、16.42%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 75.41
- 始値
- 75.06
- 買値
- 75.60
- 買値
- 75.90
- 安値
- 74.91
- 高値
- 75.60
- 出来高
- 5
- 1日の変化
- 0.25%
- 1ヶ月の変化
- 0.57%
- 6ヶ月の変化
- 23.43%
- 1年の変化
- 16.42%
- 実際
-
- 期待
- $-94.837 B
- 前
- $-85.541 B
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 0.0%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 4.2%
- 実際
- -6.858 M
- 期待
- 0.315 M
- 前
- -0.961 M
- 実際
- 1.334 M
- 期待
- -0.345 M
- 前
- -0.770 M
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 4.00%
- 期待
- 前
- 4.25%
- 実際
-
- 期待
- 前