FDM: First Trust DJ Select MicroCap ETF
Der Wechselkurs von FDM hat sich für heute um -0.03% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 74.90 bis zu einem Hoch von 75.41 gehandelt.
Verfolgen Sie die First Trust DJ Select MicroCap ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
FDM News
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von FDM heute?
Die Aktie von First Trust DJ Select MicroCap ETF (FDM) notiert heute bei 75.41. Sie wird innerhalb einer Spanne von 74.90 - 75.41 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 75.43 und das Handelsvolumen erreichte 4. Das Live-Chart von FDM zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie FDM Dividenden?
First Trust DJ Select MicroCap ETF wird derzeit mit 75.41 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 16.12% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von FDM zu verfolgen.
Wie kaufe ich FDM-Aktien?
Sie können Aktien von First Trust DJ Select MicroCap ETF (FDM) zum aktuellen Kurs von 75.41 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 75.41 oder 75.71 platziert, während 4 und 0.32% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von FDM auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in FDM-Aktien?
Bei einer Investition in First Trust DJ Select MicroCap ETF müssen die jährliche Spanne 54.21 - 77.92 und der aktuelle Kurs 75.41 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.32% und 23.12%, bevor sie Orders zu 75.41 oder 75.71 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von FDM.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund?
Der höchste Kurs von First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) im vergangenen Jahr lag bei 77.92. Innerhalb von 54.21 - 77.92 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 75.43 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von First Trust DJ Select MicroCap ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund?
Der niedrigste Kurs von First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) im Laufe des Jahres betrug 54.21. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 75.41 und der Spanne 54.21 - 77.92 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von FDM live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von FDM statt?
First Trust DJ Select MicroCap ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 75.43 und 16.12% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 75.43
- Eröffnung
- 75.17
- Bid
- 75.41
- Ask
- 75.71
- Tief
- 74.90
- Hoch
- 75.41
- Volumen
- 4
- Tagesänderung
- -0.03%
- Monatsänderung
- 0.32%
- 6-Monatsänderung
- 23.12%
- Jahresänderung
- 16.12%
- Akt
-
- Erw
- $-94.837 B
- Vorh
- $-85.541 B
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 0.0%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 4.2%
- Akt
- -6.858 M
- Erw
- 0.315 M
- Vorh
- -0.961 M
- Akt
- 1.334 M
- Erw
- -0.345 M
- Vorh
- -0.770 M
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 4.00%
- Erw
- Vorh
- 4.25%
- Akt
-
- Erw
- Vorh