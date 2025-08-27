- Panoramica
FDM: First Trust DJ Select MicroCap ETF
Il tasso di cambio FDM ha avuto una variazione del 0.25% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 74.91 e ad un massimo di 75.60.
Segui le dinamiche di First Trust DJ Select MicroCap ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni FDM oggi?
Oggi le azioni First Trust DJ Select MicroCap ETF sono prezzate a 75.60. Viene scambiato all'interno di 74.91 - 75.60, la chiusura di ieri è stata 75.41 e il volume degli scambi ha raggiunto 5. Il grafico dei prezzi in tempo reale di FDM mostra questi aggiornamenti.
Le azioni First Trust DJ Select MicroCap ETF pagano dividendi?
First Trust DJ Select MicroCap ETF è attualmente valutato a 75.60. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 16.42% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di FDM.
Come acquistare azioni FDM?
Puoi acquistare azioni First Trust DJ Select MicroCap ETF al prezzo attuale di 75.60. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 75.60 o 75.90, mentre 5 e 0.72% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di FDM sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni FDM?
Investire in First Trust DJ Select MicroCap ETF implica considerare l'intervallo annuale 54.21 - 77.92 e il prezzo attuale 75.60. Molti confrontano 0.57% e 23.43% prima di effettuare ordini su 75.60 o 75.90. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di FDM con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund?
Il prezzo massimo di First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund nell'ultimo anno è stato 77.92. All'interno di 54.21 - 77.92, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 75.41 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di First Trust DJ Select MicroCap ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund?
Il prezzo più basso di First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) nel corso dell'anno è stato 54.21. Confrontandolo con gli attuali 75.60 e 54.21 - 77.92 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda FDM muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di FDM?
First Trust DJ Select MicroCap ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 75.41 e 16.42%.
- Chiusura Precedente
- 75.41
- Apertura
- 75.06
- Bid
- 75.60
- Ask
- 75.90
- Minimo
- 74.91
- Massimo
- 75.60
- Volume
- 5
- Variazione giornaliera
- 0.25%
- Variazione Mensile
- 0.57%
- Variazione Semestrale
- 23.43%
- Variazione Annuale
- 16.42%
