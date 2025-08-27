- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
FDM: First Trust DJ Select MicroCap ETF
El tipo de cambio de FDM de hoy ha cambiado un 0.25%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 74.91, mientras que el máximo ha alcanzado 75.60.
Siga la dinámica de la pareja de divisas First Trust DJ Select MicroCap ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FDM News
- Should First Trust Dow Jones Select MicroCap ETF (FDM) Be on Your Investing Radar?
- When Macro Backdrop Favors Small Caps: Late-Cycle Growth, Liquidity, And Valuation Gaps
- How Infrastructure And Reshoring Trends Could Benefit Underserved Small-Cap Players
- Recent Credit Stress A Canary In The Coal Mine?
- Inside The Dow: Key Earnings Ahead For Some Of The Index’s YTD Winners
- This Week In Markets: Volatility, Trade Tensions, And Earnings Beats
- Asset Allocation Committee Outlook Q4 2025
- The Hidden Side Of The Stock Market's Hot Streak
- Seasonal Weakness And A Stretch For Risk
- The Fed Finally Cuts Rates: Why Small Caps Are Suddenly Soaring
- Small Cap Investing: Act On Active, Pass On Passive
- Dow Jonesing For Lithium
- Record Share Of EPS Increases This Quarter, But Are Economic Cracks Forming?
- U.S. Indices Surge With Nasdaq And S&P 500 Leading Before FOMC Rate Decision
- What Looms Ahead After The Dow Jones Topped A Record Of 46,000 (DJI)
- The Life Of A Fed Chair
- Options Positioning Diverges Between Large- Vs. Small-Caps
- Weak Jobs Data Validates Our Bullish Treasury Forecast
- Equities Broaden Out, At Last
- Can Stocks Defy September's Bad Reputation For Markets?
- How Much Riskier Is The Russell 2000 Vs. The S&P 500?
- Should First Trust Dow Jones Select MicroCap ETF (FDM) Be on Your Investing Radar?
- Nasdaq Leads U.S. Indices In Indecisive Moves: Dow Jones, S&P 500, Nasdaq Overview
- Monitoring Factor Risk Cycles Is A Valuable Tool For Portfolio Design And Analysis
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de FDM hoy?
First Trust DJ Select MicroCap ETF (FDM) se evalúa hoy en 75.60. El instrumento se negocia dentro de 74.91 - 75.60; el cierre de ayer ha sido 75.41 y el volumen comercial ha alcanzado 5. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios FDM en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de First Trust DJ Select MicroCap ETF?
First Trust DJ Select MicroCap ETF se evalúa actualmente en 75.60. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 16.42% y USD. Monitoree los movimientos de FDM en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de FDM?
Puede comprar acciones de First Trust DJ Select MicroCap ETF (FDM) al precio actual de 75.60. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 75.60 o 75.90, mientras que 5 y 0.72% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de FDM en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de FDM?
Invertir en First Trust DJ Select MicroCap ETF implica tener en cuenta el rango anual 54.21 - 77.92 y el precio actual 75.60. Muchos comparan 0.57% y 23.43% antes de colocar órdenes en 75.60 o 75.90. Estudie los cambios diarios de precios de FDM en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund?
El precio más alto de First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) en el último año ha sido 77.92. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 54.21 - 77.92, una comparación con 75.41 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de First Trust DJ Select MicroCap ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund?
El precio más bajo de First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) para el año ha sido 54.21. La comparación con los actuales 75.60 y 54.21 - 77.92 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de FDM en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de FDM?
En el pasado, First Trust DJ Select MicroCap ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 75.41 y 16.42% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 75.41
- Open
- 75.06
- Bid
- 75.60
- Ask
- 75.90
- Low
- 74.91
- High
- 75.60
- Volumen
- 5
- Cambio diario
- 0.25%
- Cambio mensual
- 0.57%
- Cambio a 6 meses
- 23.43%
- Cambio anual
- 16.42%
- Act.
-
- Pronós.
- $-94.837 B
- Prev.
- $-85.541 B
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 0.0%
- Pronós.
- 1.7%
- Prev.
- 4.2%
- Act.
- -6.858 M
- Pronós.
- 0.315 M
- Prev.
- -0.961 M
- Act.
- 1.334 M
- Pronós.
- -0.345 M
- Prev.
- -0.770 M
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 4.00%
- Pronós.
- Prev.
- 4.25%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.