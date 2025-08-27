- Обзор рынка
FDM: First Trust DJ Select MicroCap ETF
Курс FDM за сегодня изменился на -0.66%. При этом минимальная цена на торгах достигала 74.91, а максимальная — 75.06.
Следите за динамикой First Trust DJ Select MicroCap ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости FDM
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций FDM сегодня?
First Trust DJ Select MicroCap ETF (FDM) сегодня оценивается на уровне 74.91. Инструмент торгуется в пределах 74.91 - 75.06, вчерашнее закрытие составило 75.41, а торговый объем достиг 3. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FDM в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям First Trust DJ Select MicroCap ETF?
First Trust DJ Select MicroCap ETF в настоящее время оценивается в 74.91. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 15.35% и USD. Отслеживайте движения FDM на графике в реальном времени.
Как купить акции FDM?
Вы можете купить акции First Trust DJ Select MicroCap ETF (FDM) по текущей цене 74.91. Ордера обычно размещаются около 74.91 или 75.21, тогда как 3 и -0.20% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FDM на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции FDM?
Инвестирование в First Trust DJ Select MicroCap ETF предполагает учет годового диапазона 54.21 - 77.92 и текущей цены 74.91. Многие сравнивают -0.35% и 22.30% перед размещением ордеров на 74.91 или 75.21. Изучайте ежедневные изменения цены FDM на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund?
Самая высокая цена First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) за последний год составила 77.92. Акции заметно колебались в пределах 54.21 - 77.92, сравнение с 75.41 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику First Trust DJ Select MicroCap ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund?
Самая низкая цена First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) за год составила 54.21. Сравнение с текущими 74.91 и 54.21 - 77.92 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FDM во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций FDM?
В прошлом First Trust DJ Select MicroCap ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 75.41 и 15.35% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 75.41
- Open
- 75.06
- Bid
- 74.91
- Ask
- 75.21
- Low
- 74.91
- High
- 75.06
- Объем
- 3
- Дневное изменение
- -0.66%
- Месячное изменение
- -0.35%
- 6-месячное изменение
- 22.30%
- Годовое изменение
- 15.35%
- Акт.
-
- Прог.
- $-94.837 млрд
- Пред.
- $-85.541 млрд
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 0.0%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 4.2%
- Акт.
- -6.858 млн
- Прог.
- 0.315 млн
- Пред.
- -0.961 млн
- Акт.
- 1.334 млн
- Прог.
- -0.345 млн
- Пред.
- -0.770 млн
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.25%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.