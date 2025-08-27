CotationsSections
FDM: First Trust DJ Select MicroCap ETF

75.60 USD 0.19 (0.25%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de FDM a changé de 0.25% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 74.91 et à un maximum de 75.60.

Suivez la dynamique First Trust DJ Select MicroCap ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action FDM aujourd'hui ?

L'action First Trust DJ Select MicroCap ETF est cotée à 75.60 aujourd'hui. Elle se négocie dans 74.91 - 75.60, a clôturé hier à 75.41 et son volume d'échange a atteint 5. Le graphique en temps réel du cours de FDM présente ces mises à jour.

L'action First Trust DJ Select MicroCap ETF verse-t-elle des dividendes ?

First Trust DJ Select MicroCap ETF est actuellement valorisé à 75.60. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 16.42% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de FDM.

Comment acheter des actions FDM ?

Vous pouvez acheter des actions First Trust DJ Select MicroCap ETF au cours actuel de 75.60. Les ordres sont généralement placés à proximité de 75.60 ou de 75.90, le 5 et le 0.72% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de FDM sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action FDM ?

Investir dans First Trust DJ Select MicroCap ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 54.21 - 77.92 et le prix actuel 75.60. Beaucoup comparent 0.57% et 23.43% avant de passer des ordres à 75.60 ou 75.90. Consultez le graphique du cours de FDM en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund ?

Le cours le plus élevé de First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund l'année dernière était 77.92. Au cours de 54.21 - 77.92, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 75.41 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de First Trust DJ Select MicroCap ETF sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund ?

Le cours le plus bas de First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) sur l'année a été 54.21. Sa comparaison avec 75.60 et 54.21 - 77.92 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de FDM sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action FDM a-t-elle été divisée ?

First Trust DJ Select MicroCap ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 75.41 et 16.42% après les opérations sur titres.

Range quotidien
74.91 75.60
Range Annuel
54.21 77.92
Clôture Précédente
75.41
Ouverture
75.06
Bid
75.60
Ask
75.90
Plus Bas
74.91
Plus Haut
75.60
Volume
5
Changement quotidien
0.25%
Changement Mensuel
0.57%
Changement à 6 Mois
23.43%
Changement Annuel
16.42%
