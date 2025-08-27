FDM hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün First Trust DJ Select MicroCap ETF hisse senedi 75.60 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 74.91 - 75.60 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 75.41 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 5 değerine ulaştı. FDM canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

First Trust DJ Select MicroCap ETF hisse senedi temettü ödüyor mu? First Trust DJ Select MicroCap ETF hisse senedi şu anda 75.60 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 16.42% ve USD değerlerini izler. FDM hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

FDM hisse senedi nasıl alınır? First Trust DJ Select MicroCap ETF hisselerini şu anki 75.60 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 75.60 ve Ask 75.90 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 5 ve günlük değişim oranı 0.72% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte FDM fiyat hareketlerini takip edin.

FDM hisse senedine nasıl yatırım yapılır? First Trust DJ Select MicroCap ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 54.21 - 77.92 ve mevcut fiyatı 75.60 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 75.60 veya Ask 75.90 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 0.57% ve 6 aylık değişim oranı 23.43% değerlerini karşılaştırır. FDM fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund hisse senedi yıllık olarak 77.92 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 54.21 - 77.92). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 75.41 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak First Trust DJ Select MicroCap ETF performansını takip edin.

First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) hisse senedi yıllık olarak en düşük 54.21 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 75.60 ve hareket ettiği yıllık aralık 54.21 - 77.92 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki FDM fiyat hareketlerini izleyin.