FBRT: Franklin BSP Realty Trust Inc
11.34 USD 0.06 (0.53%)
Setor: Imobiliário Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do FBRT para hoje mudou para 0.53%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 11.26 e o mais alto foi 11.36.
Veja a dinâmica do par de moedas Franklin BSP Realty Trust Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Faixa diária
11.26 11.36
Faixa anual
9.80 13.60
- Fechamento anterior
- 11.28
- Open
- 11.27
- Bid
- 11.34
- Ask
- 11.64
- Low
- 11.26
- High
- 11.36
- Volume
- 190
- Mudança diária
- 0.53%
- Mudança mensal
- -1.22%
- Mudança de 6 meses
- -10.50%
- Mudança anual
- -13.10%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh