FBRT: Franklin BSP Realty Trust Inc
11.26 USD 0.07 (0.62%)
부문: 부동산 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
FBRT 환율이 오늘 -0.62%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 11.23이고 고가는 11.36이었습니다.
Franklin BSP Realty Trust Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
11.23 11.36
년간 변동
9.80 13.60
- 이전 종가
- 11.33
- 시가
- 11.36
- Bid
- 11.26
- Ask
- 11.56
- 저가
- 11.23
- 고가
- 11.36
- 볼륨
- 502
- 일일 변동
- -0.62%
- 월 변동
- -1.92%
- 6개월 변동
- -11.13%
- 년간 변동율
- -13.72%
20 9월, 토요일