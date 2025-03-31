Währungen / FBRT
FBRT: Franklin BSP Realty Trust Inc
11.33 USD 0.00 (0.00%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von FBRT hat sich für heute um 0.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 11.33 bis zu einem Hoch von 11.36 gehandelt.
Verfolgen Sie die Franklin BSP Realty Trust Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
FBRT News
Tagesspanne
11.33 11.36
Jahresspanne
9.80 13.60
- Vorheriger Schlusskurs
- 11.33
- Eröffnung
- 11.36
- Bid
- 11.33
- Ask
- 11.63
- Tief
- 11.33
- Hoch
- 11.36
- Volumen
- 5
- Tagesänderung
- 0.00%
- Monatsänderung
- -1.31%
- 6-Monatsänderung
- -10.58%
- Jahresänderung
- -13.18%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K