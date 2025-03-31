KurseKategorien
Währungen / FBRT
Zurück zum Aktien

FBRT: Franklin BSP Realty Trust Inc

11.33 USD 0.00 (0.00%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von FBRT hat sich für heute um 0.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 11.33 bis zu einem Hoch von 11.36 gehandelt.

Verfolgen Sie die Franklin BSP Realty Trust Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

FBRT News

Tagesspanne
11.33 11.36
Jahresspanne
9.80 13.60
Vorheriger Schlusskurs
11.33
Eröffnung
11.36
Bid
11.33
Ask
11.63
Tief
11.33
Hoch
11.36
Volumen
5
Tagesänderung
0.00%
Monatsänderung
-1.31%
6-Monatsänderung
-10.58%
Jahresänderung
-13.18%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K