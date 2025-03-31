货币 / FBRT
FBRT: Franklin BSP Realty Trust Inc
11.32 USD 0.11 (0.96%)
版块: 房地产 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日FBRT汇率已更改-0.96%。当日，交易品种以低点11.25和高点11.49进行交易。
关注Franklin BSP Realty Trust Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FBRT新闻
- Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT) NewPoint Acquisition Overview (Transcript)
- Rithm Capital’s Updated Sector Comparative Analysis – Part 1 (NYSE:RITM)
- Assessing Franklin BSP Realty’s Lending’s Performance For Q2 2025 (NYSE:FBRT)
- Franklin BSP Realty Trust: Near 14% Dividend Yield As Discount To Book Swells
- Franklin BSP Realty Trust, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:FBRT)
- Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Franklin BSP Realty Trust Q1 2025 slides: earnings miss amid acquisition plans
- Franklin BSP (FBRT) Q2 Earnings and Revenues Lag Estimates
- Ladder Capital (LADR) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Annaly Capital Management (NLY) Tops Q2 Earnings Estimates
- High Yields, Weird Prices
- Where Fat Yields Meet Lower Risk
- PhenixFIN: Trading At A Discount To Book With Hidden Tax Assets (NASDAQ:PFX)
- Rithm Capital Stock’s Sector Comparative Analysis – Part 2 (NYSE:RITM)
- Fed Ditches 'Data Dependent'
- Franklin BSP Realty Trust issues $107 million in unsecured notes
- The Inflation That Wasn't
- A Brief Lesson On Huge Yielders
- Franklin BSP Realty Trust, Inc. Announces Second Quarter 2025 Common Stock Dividend of $0.355 Per Share and Series E Cumulative Redeemable Preferred Stock Dividend of $0.46875 Per Share
- Rithm Capital's Updated Sector Comparative Analysis - Part 1 (NYSE:RITM)
- franklin bsp realty trust holds annual stockholder meeting
- Fat Dividends Served Reality Check
- Updated Charts For High-Yield Stocks
- Rithm Capital’s Sector Comparative Analysis – Part 2 (RITM)
日范围
11.25 11.49
年范围
9.80 13.60
- 前一天收盘价
- 11.43
- 开盘价
- 11.44
- 卖价
- 11.32
- 买价
- 11.62
- 最低价
- 11.25
- 最高价
- 11.49
- 交易量
- 466
- 日变化
- -0.96%
- 月变化
- -1.39%
- 6个月变化
- -10.66%
- 年变化
- -13.26%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值