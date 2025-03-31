Валюты / FBRT
FBRT: Franklin BSP Realty Trust Inc
11.32 USD 0.11 (0.96%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс FBRT за сегодня изменился на -0.96%. При этом минимальная цена на торгах достигала 11.25, а максимальная — 11.49.
Следите за динамикой Franklin BSP Realty Trust Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости FBRT
- Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT) NewPoint Acquisition Overview (Transcript)
- Rithm Capital’s Updated Sector Comparative Analysis – Part 1 (NYSE:RITM)
- Assessing Franklin BSP Realty’s Lending’s Performance For Q2 2025 (NYSE:FBRT)
- Franklin BSP Realty Trust: Near 14% Dividend Yield As Discount To Book Swells
- Franklin BSP Realty Trust, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:FBRT)
- Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Franklin BSP Realty Trust Q1 2025 slides: earnings miss amid acquisition plans
- Franklin BSP (FBRT) Q2 Earnings and Revenues Lag Estimates
- Ladder Capital (LADR) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Annaly Capital Management (NLY) Tops Q2 Earnings Estimates
- High Yields, Weird Prices
- Where Fat Yields Meet Lower Risk
- PhenixFIN: Trading At A Discount To Book With Hidden Tax Assets (NASDAQ:PFX)
- Rithm Capital Stock’s Sector Comparative Analysis – Part 2 (NYSE:RITM)
- Fed Ditches 'Data Dependent'
- Franklin BSP Realty Trust issues $107 million in unsecured notes
- The Inflation That Wasn't
- A Brief Lesson On Huge Yielders
- Franklin BSP Realty Trust, Inc. Announces Second Quarter 2025 Common Stock Dividend of $0.355 Per Share and Series E Cumulative Redeemable Preferred Stock Dividend of $0.46875 Per Share
- Rithm Capital's Updated Sector Comparative Analysis - Part 1 (NYSE:RITM)
- franklin bsp realty trust holds annual stockholder meeting
- Fat Dividends Served Reality Check
- Updated Charts For High-Yield Stocks
- Rithm Capital’s Sector Comparative Analysis – Part 2 (RITM)
Дневной диапазон
11.25 11.49
Годовой диапазон
9.80 13.60
- Предыдущее закрытие
- 11.43
- Open
- 11.44
- Bid
- 11.32
- Ask
- 11.62
- Low
- 11.25
- High
- 11.49
- Объем
- 466
- Дневное изменение
- -0.96%
- Месячное изменение
- -1.39%
- 6-месячное изменение
- -10.66%
- Годовое изменение
- -13.26%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.