FBRT: Franklin BSP Realty Trust Inc
11.33 USD 0.05 (0.44%)
セクター: 不動産 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
FBRTの今日の為替レートは、0.44%変化しました。日中、通貨は1あたり11.26の安値と11.43の高値で取引されました。
Franklin BSP Realty Trust Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
FBRT News
- Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT) NewPoint Acquisition Overview (Transcript)
- Rithm Capital’s Updated Sector Comparative Analysis – Part 1 (NYSE:RITM)
- Assessing Franklin BSP Realty’s Lending’s Performance For Q2 2025 (NYSE:FBRT)
- Franklin BSP Realty Trust: Near 14% Dividend Yield As Discount To Book Swells
- Franklin BSP Realty Trust, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:FBRT)
- Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Franklin BSP Realty Trust Q1 2025 slides: earnings miss amid acquisition plans
- Franklin BSP (FBRT) Q2 Earnings and Revenues Lag Estimates
- Ladder Capital (LADR) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Annaly Capital Management (NLY) Tops Q2 Earnings Estimates
- High Yields, Weird Prices
- Where Fat Yields Meet Lower Risk
- PhenixFIN: Trading At A Discount To Book With Hidden Tax Assets (NASDAQ:PFX)
- Rithm Capital Stock’s Sector Comparative Analysis – Part 2 (NYSE:RITM)
- Fed Ditches 'Data Dependent'
- Franklin BSP Realty Trust issues $107 million in unsecured notes
- The Inflation That Wasn't
- A Brief Lesson On Huge Yielders
- Franklin BSP Realty Trust, Inc. Announces Second Quarter 2025 Common Stock Dividend of $0.355 Per Share and Series E Cumulative Redeemable Preferred Stock Dividend of $0.46875 Per Share
- Rithm Capital's Updated Sector Comparative Analysis - Part 1 (NYSE:RITM)
- franklin bsp realty trust holds annual stockholder meeting
- Fat Dividends Served Reality Check
- Updated Charts For High-Yield Stocks
- Rithm Capital’s Sector Comparative Analysis – Part 2 (RITM)
1日のレンジ
11.26 11.43
1年のレンジ
9.80 13.60
- 以前の終値
- 11.28
- 始値
- 11.27
- 買値
- 11.33
- 買値
- 11.63
- 安値
- 11.26
- 高値
- 11.43
- 出来高
- 601
- 1日の変化
- 0.44%
- 1ヶ月の変化
- -1.31%
- 6ヶ月の変化
- -10.58%
- 1年の変化
- -13.18%
