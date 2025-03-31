Divisas / FBRT
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
FBRT: Franklin BSP Realty Trust Inc
11.28 USD 0.04 (0.35%)
Sector: Inmobiliarias Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de FBRT de hoy ha cambiado un -0.35%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 11.25, mientras que el máximo ha alcanzado 11.52.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Franklin BSP Realty Trust Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FBRT News
- Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT) NewPoint Acquisition Overview (Transcript)
- Rithm Capital’s Updated Sector Comparative Analysis – Part 1 (NYSE:RITM)
- Assessing Franklin BSP Realty’s Lending’s Performance For Q2 2025 (NYSE:FBRT)
- Franklin BSP Realty Trust: Near 14% Dividend Yield As Discount To Book Swells
- Franklin BSP Realty Trust, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:FBRT)
- Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Franklin BSP Realty Trust Q1 2025 slides: earnings miss amid acquisition plans
- Franklin BSP (FBRT) Q2 Earnings and Revenues Lag Estimates
- Ladder Capital (LADR) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Annaly Capital Management (NLY) Tops Q2 Earnings Estimates
- High Yields, Weird Prices
- Where Fat Yields Meet Lower Risk
- PhenixFIN: Trading At A Discount To Book With Hidden Tax Assets (NASDAQ:PFX)
- Rithm Capital Stock’s Sector Comparative Analysis – Part 2 (NYSE:RITM)
- Fed Ditches 'Data Dependent'
- Franklin BSP Realty Trust issues $107 million in unsecured notes
- The Inflation That Wasn't
- A Brief Lesson On Huge Yielders
- Franklin BSP Realty Trust, Inc. Announces Second Quarter 2025 Common Stock Dividend of $0.355 Per Share and Series E Cumulative Redeemable Preferred Stock Dividend of $0.46875 Per Share
- Rithm Capital's Updated Sector Comparative Analysis - Part 1 (NYSE:RITM)
- franklin bsp realty trust holds annual stockholder meeting
- Fat Dividends Served Reality Check
- Updated Charts For High-Yield Stocks
- Rithm Capital’s Sector Comparative Analysis – Part 2 (RITM)
Rango diario
11.25 11.52
Rango anual
9.80 13.60
- Cierres anteriores
- 11.32
- Open
- 11.35
- Bid
- 11.28
- Ask
- 11.58
- Low
- 11.25
- High
- 11.52
- Volumen
- 567
- Cambio diario
- -0.35%
- Cambio mensual
- -1.74%
- Cambio a 6 meses
- -10.97%
- Cambio anual
- -13.56%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B