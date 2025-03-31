Devises / FBRT
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
FBRT: Franklin BSP Realty Trust Inc
11.26 USD 0.07 (0.62%)
Secteur: Immobilier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de FBRT a changé de -0.62% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 11.23 et à un maximum de 11.36.
Suivez la dynamique Franklin BSP Realty Trust Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FBRT Nouvelles
- Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT) NewPoint Acquisition Overview (Transcript)
- Rithm Capital’s Updated Sector Comparative Analysis – Part 1 (NYSE:RITM)
- Assessing Franklin BSP Realty’s Lending’s Performance For Q2 2025 (NYSE:FBRT)
- Franklin BSP Realty Trust: Near 14% Dividend Yield As Discount To Book Swells
- Franklin BSP Realty Trust, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:FBRT)
- Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Franklin BSP Realty Trust Q1 2025 slides: earnings miss amid acquisition plans
- Franklin BSP (FBRT) Q2 Earnings and Revenues Lag Estimates
- Ladder Capital (LADR) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Annaly Capital Management (NLY) Tops Q2 Earnings Estimates
- High Yields, Weird Prices
- Where Fat Yields Meet Lower Risk
- PhenixFIN: Trading At A Discount To Book With Hidden Tax Assets (NASDAQ:PFX)
- Rithm Capital Stock’s Sector Comparative Analysis – Part 2 (NYSE:RITM)
- Fed Ditches 'Data Dependent'
- Franklin BSP Realty Trust issues $107 million in unsecured notes
- The Inflation That Wasn't
- A Brief Lesson On Huge Yielders
- Franklin BSP Realty Trust, Inc. Announces Second Quarter 2025 Common Stock Dividend of $0.355 Per Share and Series E Cumulative Redeemable Preferred Stock Dividend of $0.46875 Per Share
- Rithm Capital's Updated Sector Comparative Analysis - Part 1 (NYSE:RITM)
- franklin bsp realty trust holds annual stockholder meeting
- Fat Dividends Served Reality Check
- Updated Charts For High-Yield Stocks
- Rithm Capital’s Sector Comparative Analysis – Part 2 (RITM)
Range quotidien
11.23 11.36
Range Annuel
9.80 13.60
- Clôture Précédente
- 11.33
- Ouverture
- 11.36
- Bid
- 11.26
- Ask
- 11.56
- Plus Bas
- 11.23
- Plus Haut
- 11.36
- Volume
- 502
- Changement quotidien
- -0.62%
- Changement Mensuel
- -1.92%
- Changement à 6 Mois
- -11.13%
- Changement Annuel
- -13.72%
20 septembre, samedi