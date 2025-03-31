FiyatlarBölümler
Dövizler / FBRT
Geri dön - Hisse senetleri

FBRT: Franklin BSP Realty Trust Inc

11.26 USD 0.07 (0.62%)
Sektör: Gayrimenkul Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

FBRT fiyatı bugün -0.62% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 11.23 ve Yüksek fiyatı olarak 11.36 aralığında işlem gördü.

Franklin BSP Realty Trust Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

FBRT haberleri

Günlük aralık
11.23 11.36
Yıllık aralık
9.80 13.60
Önceki kapanış
11.33
Açılış
11.36
Satış
11.26
Alış
11.56
Düşük
11.23
Yüksek
11.36
Hacim
502
Günlük değişim
-0.62%
Aylık değişim
-1.92%
6 aylık değişim
-11.13%
Yıllık değişim
-13.72%
21 Eylül, Pazar