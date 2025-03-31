Valute / FBRT
FBRT: Franklin BSP Realty Trust Inc
11.26 USD 0.07 (0.62%)
Settore: Immobiliare Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio FBRT ha avuto una variazione del -0.62% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 11.23 e ad un massimo di 11.36.
Segui le dinamiche di Franklin BSP Realty Trust Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
11.23 11.36
Intervallo Annuale
9.80 13.60
- Chiusura Precedente
- 11.33
- Apertura
- 11.36
- Bid
- 11.26
- Ask
- 11.56
- Minimo
- 11.23
- Massimo
- 11.36
- Volume
- 502
- Variazione giornaliera
- -0.62%
- Variazione Mensile
- -1.92%
- Variazione Semestrale
- -11.13%
- Variazione Annuale
- -13.72%
20 settembre, sabato