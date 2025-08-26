Moedas / FANG
FANG: Diamondback Energy Inc - Commmon Stock
140.47 USD 2.05 (1.48%)
Setor: Energia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do FANG para hoje mudou para 1.48%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 136.53 e o mais alto foi 142.32.
Veja a dinâmica do par de moedas Diamondback Energy Inc - Commmon Stock. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
FANG Notícias
- This Stock Has More Than 10X in the Past Year. Can the Run Continue?
- Tracking Bruce Berkowitz's Fairholme Portfolio - Q2 2025 Update (MUTF:FAIRX)
- Diamondback Energy (FANG) Advances While Market Declines: Some Information for Investors
- Stock Market Today: Nasdaq-100 seeks 10th consecutive green day as Fed meeting begins
- The Paradigm Shift No Investor Can Ignore
- I'm Convinced Energy Is The Most Misunderstood Investment Opportunity Of The Decade
- Diamondback Energy (FANG) Surpasses Market Returns: Some Facts Worth Knowing
- Is the Current Oil Price Favorable for ExxonMobil's Upstream Business?
- Diamondback Energy stock rating reiterated at Overweight by KeyBanc
- Stock Market Today: Dow Climbs, S&P 500 And Nasdaq Join In; Palantir Rallies (Live Coverage)
- XOM, COP, FANG: U.S. Oil Stocks Look Slicker on Price Rise and Trump Love - TipRanks.com
- Analysis-Cuts to US oil jobs and spending threaten output growth
- SCHD ETF Alternative Strategy, CAGR Improves To 15.11%
- Diamondback Announces $750M Deal to Divest EDS to Deep Blue
- Why Diamondback Energy Stock Dipped on Wednesday
- Diamondback (FANG) Up 2.9% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
- Diamondback Declares Divestment of Equity Interest in EPIC Crude
- What's Going On With Diamondback Energy Stock Tuesday? - Diamondback Energy (NASDAQ:FANG), ConocoPhillips (NYSE:COP)
- See Big Upside for Oil? 3 Great Ways to Play an Oil Price Rebound.
- U.S. Oil Output Breaks Records: 3 Energy Producers to Watch
- OXY vs. FANG: Which Oil and Energy Stock Has More Upside Potential?
- ConocoPhillips' Marathon Oil Takeover: Is it Unlocking Superior Value?
- My $100K Model Portfolio For One Of The Market's Biggest Opportunities
- My #1 Contrarian Bet: Why I'm Betting Big On The Market's Most Undervalued Sector
Faixa diária
136.53 142.32
Faixa anual
114.00 200.47
- Fechamento anterior
- 138.42
- Open
- 137.73
- Bid
- 140.47
- Ask
- 140.77
- Low
- 136.53
- High
- 142.32
- Volume
- 3.753 K
- Mudança diária
- 1.48%
- Mudança mensal
- -5.38%
- Mudança de 6 meses
- -12.37%
- Mudança anual
- -17.63%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh