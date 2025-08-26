KurseKategorien
FANG: Diamondback Energy Inc - Commmon Stock

140.64 USD 0.17 (0.12%)
Sektor: Energie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von FANG hat sich für heute um 0.12% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 138.70 bis zu einem Hoch von 141.17 gehandelt.

Verfolgen Sie die Diamondback Energy Inc - Commmon Stock-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
138.70 141.17
Jahresspanne
114.00 200.47
Vorheriger Schlusskurs
140.47
Eröffnung
140.81
Bid
140.64
Ask
140.94
Tief
138.70
Hoch
141.17
Volumen
3.932 K
Tagesänderung
0.12%
Monatsänderung
-5.27%
6-Monatsänderung
-12.26%
Jahresänderung
-17.53%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K