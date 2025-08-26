Währungen / FANG
FANG: Diamondback Energy Inc - Commmon Stock
140.64 USD 0.17 (0.12%)
Sektor: Energie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von FANG hat sich für heute um 0.12% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 138.70 bis zu einem Hoch von 141.17 gehandelt.
Verfolgen Sie die Diamondback Energy Inc - Commmon Stock-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
FANG News
- This Stock Has More Than 10X in the Past Year. Can the Run Continue?
- Tracking Bruce Berkowitz's Fairholme Portfolio - Q2 2025 Update (MUTF:FAIRX)
- Diamondback Energy (FANG) Advances While Market Declines: Some Information for Investors
- Stock Market Today: Nasdaq-100 seeks 10th consecutive green day as Fed meeting begins
- The Paradigm Shift No Investor Can Ignore
- I'm Convinced Energy Is The Most Misunderstood Investment Opportunity Of The Decade
- Diamondback Energy (FANG) Surpasses Market Returns: Some Facts Worth Knowing
- Is the Current Oil Price Favorable for ExxonMobil's Upstream Business?
- Diamondback Energy stock rating reiterated at Overweight by KeyBanc
- Stock Market Today: Dow Climbs, S&P 500 And Nasdaq Join In; Palantir Rallies (Live Coverage)
- XOM, COP, FANG: U.S. Oil Stocks Look Slicker on Price Rise and Trump Love - TipRanks.com
- Analysis-Cuts to US oil jobs and spending threaten output growth
- SCHD ETF Alternative Strategy, CAGR Improves To 15.11%
- Diamondback Announces $750M Deal to Divest EDS to Deep Blue
- Why Diamondback Energy Stock Dipped on Wednesday
- Diamondback (FANG) Up 2.9% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
- Diamondback Declares Divestment of Equity Interest in EPIC Crude
- What's Going On With Diamondback Energy Stock Tuesday? - Diamondback Energy (NASDAQ:FANG), ConocoPhillips (NYSE:COP)
- See Big Upside for Oil? 3 Great Ways to Play an Oil Price Rebound.
- U.S. Oil Output Breaks Records: 3 Energy Producers to Watch
- OXY vs. FANG: Which Oil and Energy Stock Has More Upside Potential?
- ConocoPhillips' Marathon Oil Takeover: Is it Unlocking Superior Value?
- My $100K Model Portfolio For One Of The Market's Biggest Opportunities
- My #1 Contrarian Bet: Why I'm Betting Big On The Market's Most Undervalued Sector
Tagesspanne
138.70 141.17
Jahresspanne
114.00 200.47
- Vorheriger Schlusskurs
- 140.47
- Eröffnung
- 140.81
- Bid
- 140.64
- Ask
- 140.94
- Tief
- 138.70
- Hoch
- 141.17
- Volumen
- 3.932 K
- Tagesänderung
- 0.12%
- Monatsänderung
- -5.27%
- 6-Monatsänderung
- -12.26%
- Jahresänderung
- -17.53%
