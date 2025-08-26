Devises / FANG
FANG: Diamondback Energy Inc - Commmon Stock
139.67 USD 0.97 (0.69%)
Secteur: Énergie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de FANG a changé de -0.69% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 137.70 et à un maximum de 140.70.
Suivez la dynamique Diamondback Energy Inc - Commmon Stock. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
FANG Nouvelles
Range quotidien
137.70 140.70
Range Annuel
114.00 200.47
- Clôture Précédente
- 140.64
- Ouverture
- 140.70
- Bid
- 139.67
- Ask
- 139.97
- Plus Bas
- 137.70
- Plus Haut
- 140.70
- Volume
- 4.619 K
- Changement quotidien
- -0.69%
- Changement Mensuel
- -5.92%
- Changement à 6 Mois
- -12.86%
- Changement Annuel
- -18.10%
20 septembre, samedi