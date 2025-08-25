Валюты / FANG
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
FANG: Diamondback Energy Inc - Commmon Stock
138.42 USD 3.89 (2.89%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс FANG за сегодня изменился на 2.89%. При этом минимальная цена на торгах достигала 135.59, а максимальная — 140.06.
Следите за динамикой Diamondback Energy Inc - Commmon Stock. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости FANG
- Tracking Bruce Berkowitz's Fairholme Portfolio - Q2 2025 Update (MUTF:FAIRX)
- Diamondback Energy (FANG) Advances While Market Declines: Some Information for Investors
- Stock Market Today: Nasdaq-100 seeks 10th consecutive green day as Fed meeting begins
- The Paradigm Shift No Investor Can Ignore
- I'm Convinced Energy Is The Most Misunderstood Investment Opportunity Of The Decade
- Diamondback Energy (FANG) Surpasses Market Returns: Some Facts Worth Knowing
- Is the Current Oil Price Favorable for ExxonMobil's Upstream Business?
- Diamondback Energy stock rating reiterated at Overweight by KeyBanc
- Stock Market Today: Dow Climbs, S&P 500 And Nasdaq Join In; Palantir Rallies (Live Coverage)
- XOM, COP, FANG: U.S. Oil Stocks Look Slicker on Price Rise and Trump Love - TipRanks.com
- Analysis-Cuts to US oil jobs and spending threaten output growth
- SCHD ETF Alternative Strategy, CAGR Improves To 15.11%
- Diamondback Announces $750M Deal to Divest EDS to Deep Blue
- Why Diamondback Energy Stock Dipped on Wednesday
- Diamondback (FANG) Up 2.9% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
- Diamondback Declares Divestment of Equity Interest in EPIC Crude
- What's Going On With Diamondback Energy Stock Tuesday? - Diamondback Energy (NASDAQ:FANG), ConocoPhillips (NYSE:COP)
- See Big Upside for Oil? 3 Great Ways to Play an Oil Price Rebound.
- U.S. Oil Output Breaks Records: 3 Energy Producers to Watch
- OXY vs. FANG: Which Oil and Energy Stock Has More Upside Potential?
- ConocoPhillips' Marathon Oil Takeover: Is it Unlocking Superior Value?
- My $100K Model Portfolio For One Of The Market's Biggest Opportunities
- My #1 Contrarian Bet: Why I'm Betting Big On The Market's Most Undervalued Sector
- William Blair initiates Diamondback Energy stock with Outperform rating
Дневной диапазон
135.59 140.06
Годовой диапазон
114.00 200.47
- Предыдущее закрытие
- 134.53
- Open
- 135.64
- Bid
- 138.42
- Ask
- 138.72
- Low
- 135.59
- High
- 140.06
- Объем
- 5.455 K
- Дневное изменение
- 2.89%
- Месячное изменение
- -6.76%
- 6-месячное изменение
- -13.64%
- Годовое изменение
- -18.83%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.