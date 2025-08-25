КотировкиРазделы
FANG: Diamondback Energy Inc - Commmon Stock

138.42 USD 3.89 (2.89%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс FANG за сегодня изменился на 2.89%. При этом минимальная цена на торгах достигала 135.59, а максимальная — 140.06.

Следите за динамикой Diamondback Energy Inc - Commmon Stock. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
135.59 140.06
Годовой диапазон
114.00 200.47
Предыдущее закрытие
134.53
Open
135.64
Bid
138.42
Ask
138.72
Low
135.59
High
140.06
Объем
5.455 K
Дневное изменение
2.89%
Месячное изменение
-6.76%
6-месячное изменение
-13.64%
Годовое изменение
-18.83%
