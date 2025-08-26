통화 / FANG
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
FANG: Diamondback Energy Inc - Commmon Stock
139.67 USD 0.97 (0.69%)
부문: 에너지 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
FANG 환율이 오늘 -0.69%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 137.70이고 고가는 140.70이었습니다.
Diamondback Energy Inc - Commmon Stock 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FANG News
- This Stock Has More Than 10X in the Past Year. Can the Run Continue?
- Tracking Bruce Berkowitz's Fairholme Portfolio - Q2 2025 Update (MUTF:FAIRX)
- Diamondback Energy (FANG) Advances While Market Declines: Some Information for Investors
- Stock Market Today: Nasdaq-100 seeks 10th consecutive green day as Fed meeting begins
- The Paradigm Shift No Investor Can Ignore
- I'm Convinced Energy Is The Most Misunderstood Investment Opportunity Of The Decade
- Diamondback Energy (FANG) Surpasses Market Returns: Some Facts Worth Knowing
- Is the Current Oil Price Favorable for ExxonMobil's Upstream Business?
- Diamondback Energy stock rating reiterated at Overweight by KeyBanc
- Stock Market Today: Dow Climbs, S&P 500 And Nasdaq Join In; Palantir Rallies (Live Coverage)
- XOM, COP, FANG: U.S. Oil Stocks Look Slicker on Price Rise and Trump Love - TipRanks.com
- Analysis-Cuts to US oil jobs and spending threaten output growth
- SCHD ETF Alternative Strategy, CAGR Improves To 15.11%
- Diamondback Announces $750M Deal to Divest EDS to Deep Blue
- Why Diamondback Energy Stock Dipped on Wednesday
- Diamondback (FANG) Up 2.9% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
- Diamondback Declares Divestment of Equity Interest in EPIC Crude
- What's Going On With Diamondback Energy Stock Tuesday? - Diamondback Energy (NASDAQ:FANG), ConocoPhillips (NYSE:COP)
- See Big Upside for Oil? 3 Great Ways to Play an Oil Price Rebound.
- U.S. Oil Output Breaks Records: 3 Energy Producers to Watch
- OXY vs. FANG: Which Oil and Energy Stock Has More Upside Potential?
- ConocoPhillips' Marathon Oil Takeover: Is it Unlocking Superior Value?
- My $100K Model Portfolio For One Of The Market's Biggest Opportunities
- My #1 Contrarian Bet: Why I'm Betting Big On The Market's Most Undervalued Sector
일일 변동 비율
137.70 140.70
년간 변동
114.00 200.47
- 이전 종가
- 140.64
- 시가
- 140.70
- Bid
- 139.67
- Ask
- 139.97
- 저가
- 137.70
- 고가
- 140.70
- 볼륨
- 4.619 K
- 일일 변동
- -0.69%
- 월 변동
- -5.92%
- 6개월 변동
- -12.86%
- 년간 변동율
- -18.10%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K