货币 / FANG
FANG: Diamondback Energy Inc - Commmon Stock
138.42 USD 3.89 (2.89%)
版块: 能源 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日FANG汇率已更改2.89%。当日，交易品种以低点135.59和高点140.06进行交易。
关注Diamondback Energy Inc - Commmon Stock动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
FANG新闻
日范围
135.59 140.06
年范围
114.00 200.47
- 前一天收盘价
- 134.53
- 开盘价
- 135.64
- 卖价
- 138.42
- 买价
- 138.72
- 最低价
- 135.59
- 最高价
- 140.06
- 交易量
- 5.455 K
- 日变化
- 2.89%
- 月变化
- -6.76%
- 6个月变化
- -13.64%
- 年变化
- -18.83%
