EIG: Employers Holdings Inc
42.55 USD 0.32 (0.76%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do EIG para hoje mudou para 0.76%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 42.12 e o mais alto foi 42.77.
Veja a dinâmica do par de moedas Employers Holdings Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Faixa diária
42.12 42.77
Faixa anual
38.19 54.44
- Fechamento anterior
- 42.23
- Open
- 42.29
- Bid
- 42.55
- Ask
- 42.85
- Low
- 42.12
- High
- 42.77
- Volume
- 36
- Mudança diária
- 0.76%
- Mudança mensal
- -1.25%
- Mudança de 6 meses
- -16.03%
- Mudança anual
- -10.65%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh