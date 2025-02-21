QuotazioniSezioni
Valute / EIG
EIG: Employers Holdings Inc

42.24 USD 0.56 (1.31%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio EIG ha avuto una variazione del -1.31% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 42.17 e ad un massimo di 42.74.

Segui le dinamiche di Employers Holdings Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
42.17 42.74
Intervallo Annuale
38.19 54.44
Chiusura Precedente
42.80
Apertura
42.74
Bid
42.24
Ask
42.54
Minimo
42.17
Massimo
42.74
Volume
260
Variazione giornaliera
-1.31%
Variazione Mensile
-1.97%
Variazione Semestrale
-16.64%
Variazione Annuale
-11.30%
20 settembre, sabato