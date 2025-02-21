Valute / EIG
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
EIG: Employers Holdings Inc
42.24 USD 0.56 (1.31%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio EIG ha avuto una variazione del -1.31% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 42.17 e ad un massimo di 42.74.
Segui le dinamiche di Employers Holdings Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EIG News
- Implied Volatility Surging for Employers Holdings Stock Options
- Are You Benefitting from the Wave of Share Buybacks?
- Employers Holdings appoints Matthew R. Pollak as principal accounting officer
- Employers Holdings, Inc. (EIG) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Employers Holdings stock hits 52-week low at $43.11
- Employers Holdings (EIG) Q2 Earnings Lag Estimates
- Employers earnings missed by $0.51, revenue topped estimates
- Amerisafe (AMSF) Q2 Earnings and Revenues Lag Estimates
- Earnings Preview: Employers Holdings (EIG) Q2 Earnings Expected to Decline
- Employers Holdings, Inc. Schedules Second Quarter 2025 Earnings Release and Conference Call
- Why Low-Debt Stocks Are the Way to Go
- Employers Holdings, Inc. (EIG) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Intervallo Giornaliero
42.17 42.74
Intervallo Annuale
38.19 54.44
- Chiusura Precedente
- 42.80
- Apertura
- 42.74
- Bid
- 42.24
- Ask
- 42.54
- Minimo
- 42.17
- Massimo
- 42.74
- Volume
- 260
- Variazione giornaliera
- -1.31%
- Variazione Mensile
- -1.97%
- Variazione Semestrale
- -16.64%
- Variazione Annuale
- -11.30%
20 settembre, sabato