EIG: Employers Holdings Inc
41.46 USD 0.26 (0.63%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс EIG за сегодня изменился на 0.63%. При этом минимальная цена на торгах достигала 40.95, а максимальная — 41.59.
Следите за динамикой Employers Holdings Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
40.95 41.59
Годовой диапазон
38.19 54.44
- Предыдущее закрытие
- 41.20
- Open
- 41.38
- Bid
- 41.46
- Ask
- 41.76
- Low
- 40.95
- High
- 41.59
- Объем
- 201
- Дневное изменение
- 0.63%
- Месячное изменение
- -3.78%
- 6-месячное изменение
- -18.18%
- Годовое изменение
- -12.94%
