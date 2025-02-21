КотировкиРазделы
Валюты / EIG
EIG: Employers Holdings Inc

41.46 USD 0.26 (0.63%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс EIG за сегодня изменился на 0.63%. При этом минимальная цена на торгах достигала 40.95, а максимальная — 41.59.

Следите за динамикой Employers Holdings Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
40.95 41.59
Годовой диапазон
38.19 54.44
Предыдущее закрытие
41.20
Open
41.38
Bid
41.46
Ask
41.76
Low
40.95
High
41.59
Объем
201
Дневное изменение
0.63%
Месячное изменение
-3.78%
6-месячное изменение
-18.18%
Годовое изменение
-12.94%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.